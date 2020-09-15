CHP İl Başkanı: Son 3 günde 27 kişi coronadan öldü

Sosyal medyadan açıklama yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kentte son günlerde artan corona virüsü vakalarına ve ölümlere dikkat çekti.

Tahtasız, açıklamasında sağlık çalışanlarının sorunlarını da dile getirirken “Sağlık çalışanları perişan duruma gelirken diğer sektörlerde çalışanlar da Covid -19'u en ağır şekilde hissetmektedir” şeklinde konuştu.

“ACİLEN RADİKAL ÖNLEMLER ALINMALI”

Daha önceki açıklamalarında Çorum için yapılması gerekenleri ve alınacak radikal kararları açıkladığını dile getiren İl Başkanı Tahtasız şunları söyledi:

“Çorum, son 3 günde yaşanan vefat sayısına ve nüfus oranına bakıldığında can kaybı sayısında Türkiye ortalamasından 26 kat fazla. Radikal önlemler ile, kısa sürede salgını kontrol altına almamız gerekmektedir. Hayatı yavaşlatmak için etkin önlemler almaz isek grip mevsiminde durumumuzun çok daha kötü hale geleceği aşikardır. Koruyucu sağlık hizmetinin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır”.

1- Semptom belirtileri olan kişiler vaka olarak değerlendirilmeli hastaneye ulaşım özel olarak sağlanmalı (ideali şehir içerisinde de test merkezleri olması) ve test sonucu çıkması beklenmeden birinci derece yakınları da dahil izolasyona alınmalıdır. Test yaptırabilmek için saatlerce sırada beklememelidir.

2- Küçücük bir evde izolasyon koşulu yok ise insanlarımıza daha farklı bir yerde izolasyon imkanı sağlanmalıdır.

3- Aynı evde de olsa izolasyonun nasıl olabileceği detaylı anlatılmalıdır.

4- İzolasyondaki hastalar ve yakınlarının mağduriyetleri giderilmelidir ki insanlar izolasyon dışına çıkma gereği duymasınlar. Uymayanlara gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

5- Vatandaşlarımızın covid-19 konusunda Maske, Mesafe ve Hijyen bilgilendirilmelerinin sürekli yapılması gerekmektedir. Birçok insanımız maalesef ki hatalı bilgilere sahip oldukları görülmüştür.

6- Halkın sağlıklı maske ve hijyen malzemelerine ulaşımı sağlanmalıdır. Maddi koşulları uygun olmayan kişilere yeteri kadar sağlıklı maske ve hijyen malzeme desteği verilmelidir. Günlerce aynı kalitesiz maske kullanımının önüne geçilmelidir.

7- İzolasyondaki hastalar ve yakınlarının mağduriyetleri giderilmelidir ki insanlar izolasyon dışına çıkma gereği duymasınlar.

8- Özellikle sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının artırılması için ek çalışmalar yapılmalıdır. Resmi görevliler çalışanlara veya halkımıza suçlayıcı cümlelerden derhal vazgeçilmelidirler. Sorunun çözümünden sorumlu olduklarını sakın unutmasınlar.

9- Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar örgün eğitime başlamıştır. Bakanlık orta eğitim kurumlarında 21 Eylül'de örgün eğitimin başlamasına karar vermiştir. İlimizdeki günlük vaka sayısı kaça düşmelidir ki okullar açılabilsin. İlimiz için hedef belirlenmeli ve eğitime ilişkin detaylı planlamalar yapılmalıdır. Öğrenci sayısı, servis, yiyecek durumu, İzolasyondaki çocuklarımızın eğitime devamı nasıl sağlanacağı konusunda etkin çalışmalar yapılmalıdır.

10- Özellikle bulaş riski fazla olan aile diş sağlığı merkezleri gibi sektörlerde bulaş merkezleri olma özellikleri varsa hiç beklemeksizin kısıtlama tedbirleri alınmalıdır.