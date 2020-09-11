CHP’li vekil coronadan hayatını kaybeden Merve Mercan’ın ölümünü meclis gündemine taşıdı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi Merve Mercan'ın ölümünü TBMM gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Arık, şu soruların yanıtı aradı:

*Son sınıf öğrencisi Merve Mercan İmmün sistem yetmezliği olduğu halde ekipmansız bir şekilde entübasyon yaptığı sırada virüs kaptığı iddiaları doğru mudur? İddialarla ilgili bir araştırma yaptınız mı? İddialar doğru ise sorumlular hakkında nasıl bir işlem uygulamayı düşünüyorsunuz?

*Pandemi nedeniyle birçok sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Pandemi ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarının kendi sağlık durumlarıyla ilgili gerekli incelemeler yapılıyor, risk durumları tespit ediliyor mu? Eğer yapılıyorsa immün yetersizliği olan intörn doktor nasıl çalıştırıldı?

*Sağlık çalışanlarının virüsten korunması için gerekli ekipmanlar eksiksiz olarak temin ediliyor mu?

*Yerine göre öğrenci yerine göre doktor olarak değerlendirilen intörn doktorların çalışma koşullarıyla ilgili bir düzenleme yapacak mısınız?”

AKP YÖNETİCİSİNE TEPKİ

Sağlık çalışanlarının kendi hayatlarını hiçe sayarak başka insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştığını ifade eden Arık, Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli bir hemşireye AKP Kayseri Melikgazi İlçe yöneticisi tarafından şiddet uygulandığı iddia etti.

Sağlık İl Müdürü ve AKP'li yöneticilere seslenen Arık şunları söyledi:

“İddiaya göre adı geçen şahıs hemşire hanıma ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' diyerek, tehditler savurmuş. Bu kişinin kim olduğunu hemşire hamın bilmiyor ama hemşire hanımın kim olduğunu biz biliyoruz. O, kendi hayatını hiç sayarak insanların hayatını kurtarmak için mücadele eden gerçek kahramanlardan biri.

İnsanlar kendi anasının babasının yanına yaklaşmaya korkarken O, başkalarının ana babasını iyileştirmek için çırpınan fedakar sağlık ordusunun yiğit bir neferi… Umarım gerek İl Sağlık Müdürü gerekse de AKP yöneticileri kim olduğunu sorgulayan arkadaşa kim olduğunu, sağlık çalışanlarının nasıl bir fedakarlıkla ve özveriyle görev yaptıklarını hatırlatır”