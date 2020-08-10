Corona virüsü vaka sayısı arttı! Bakan Koca’dan art arda uyarılar

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosuna göre dün bin 182 vaka, bugün ise bin 193 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından artan vakalara karşı vatandaşlara art arda uyarılarda bulundu.

Koca, ‘yaşayandan uyarılar’ notuyla 24 yaşındaki ebe-hemşire Emine Yavuz Telli’nin yaşadıklarını paylaştı.

Koca’nın paylaşımına göre Emine Yavuz Telli, şu ifadeleri kullandı:

* Pozitif olduğumu tesadüfen öğrendim. Yedi gün hastanede takip edildim.

* Temaslım olan aileme bir şey olacak korkusu ile geçirdim süreci.

* Bir odanın içinde yedi gün tek başıma, her an daha kötü olacağım korkusu ile yaşadım.

* Kimse gençliğine güvenmesin. Sevdiklerimize daha yakın olmak için şimdi mesafe şart.

KOCA’DAN MASKE UYARISI

Bakan Koca diğer paylaşımında ise vatandaşlara maske uyarısı yaptı. Koca’nın uyarısında “Maskeyle mesafe almak, solunum cihazına bağlanarak nefes almaktan daha kolaydır” ifadeleri yer aldı.