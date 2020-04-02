Covid-19 dışında kalan hastalar ne olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye'de yaşamı adeta felç eden COVID-19 vakası nedeniyle tüm hastanelerin pandemi (bulaşıcı hastalık) hastanesine çevrildiğini ancak steril hastane krizi yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Dr. Şevkin, bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

Virüs salgınıyla mücadele etmenin, hastanelerde olağanüstü tedbirler almanın elbette ki son derece önem taşıdığını belirten Dr. Şevkin, “Ancak bilinmelidir ki salgın süreciyle birlikte diğer hastalıklar da hız kesmeden devam etmektedir. Örneğin kalp krizi geçirenler veya böbreği yetersizleşenler, beyin tümörü tedavisi veya kalçası kırılıp ameliyat edilmesi zorunlu olanlar ve organ nakli bekleyenlerin azalmayacağı öngörüsüyle hareket edilmeli, salgın dışında kalan diğer hasta vatandaşlarımızın da bir hastaneye, bir acil servise ve bir yoğun bakım ünitesine ihtiyacı olduğu bilinmelidir” dedi.

“NUMUNE HASTANESİ DEVREYE GİRSİN”

Pandemi ve steril hastane ayrımının yapılmasının önemine işaretle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sunan Dr. Şevkin, tüm hastanelerin pandemiye dönüştürülmesi nedeniyle diğer hastalıkların tedavisinin kesintiye uğradığına dikkat çekti. Adana'da faaliyeti durdurulan eski Numune Hastanesi'nin devreye girmesinin de önem taşıdığını belirten Dr. Şevkin, hastane bahçesindeki misafirhanenin sağlık personeli için kullanılabileceğini kaydetti.

AMELİYAT OLMAZSA ÖLECEK HASTALAR VAR?

Halihazırda Adana'da ve yurdun bir çok kentindeki tüm hastanelerde ameliyat edilmezse ölebilecek, büyük zarar görecek hastaların tedavi sürecinin kesintiye uğradığının bilindiğini söyleyen Dr. Şevkin, “İşaret ettiğimiz COVID-19 dışındaki hastaların içerisinde hastalıkları ilerleyebilecek ve kötüleşebilecekler de mevcuttur. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde sabırla bekleyen diğer hastalarımızın kısa bir süre sonra yaşamsal tehlikelerinin başlayacağı unutulmamalıdır” dedi.

KORONA HASTANELERİ NASIL OLMALI?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin acilen sadece Koronavirüs teşhis edilmiş hastalara bakacak yeni hastaneler oluşturmasının da gerekliliğine dikkat çeken Dr. Şevkin, şöyle konuştu:

“Diğer hastanelerin normal görevine dönmesinin de önü açılmalıdır. Ancak oluşturulacak Korona hastaneleri tecrit edilmiş, içerisinde tuvalet ve temizlik ihtiyacının karşılanabileceği, odalarda merkezi oksijen ihtiyacının karşılanacağı ve yoğun bakımı olan hastaneler olmalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs dışında kalan hastalıkların tedavi edileceği hastaneleri pandemi hastanesi yaptığı göz önüne alındığında ilerleyen günlerde sağlık sorununun daha vahim sonuçlar doğuracağından endişe duyulmaktadır.”

AKILLARA TAKILAN SORULAR…

CHP'li Dr. Şevkin'in, tüm bu nedenlerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıtını istediği sorular şöyle:

1- Türkiye'de toplam kaç hastane pandemi (bulaşıcı hastalık) hastanesine dönüştürülmüştür?

2- Adana'da kaç hastane pandemi hastanesine dönüştürülmüştür?

3- Türkiye'de pandemi dışında kalıp faaliyeti durdurulan hastane var mıdır?

4- Adana'da pandemi dışında kalıp faaliyeti durdurulan hastane var mıdır?

5- Adana ilimizde faaliyeti durdurulduğu bilinen ve atıl durumda bulunan Hastaneler Bölgesi'ndeki eski Numune Hastanesi, neden bir pandemi hastanesi olarak devreye sokulmamaktadır?

6- Atıl durumda bulunan eski Adana Numune Hastanesi bahçesinde bulunan misafirhaneyi sağlık personelinin kullanımına açmayı düşünüyor musunuz?

7- Türkiye'de covid-19 (koronavirüs) hastalarına bakan yeni hastaneler oluşturulması düşünülmekte midir?

8- Türkiye'de steril ve bulaşık hastanelerin ayrılmasına dönük bir çalışma var mıdır?

9- Steril hastanelerin klasik faaliyetlerine dönmeleri ve bulaşıcı hastalık dışında kalan hastaların tedavisiyle ilgilenmesine yönelik bir planlama var mıdır?

10- Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana covid-19 dışındaki diğer hastalıklardan ölen vatandaş sayımız kaçtır?

11- Sağlık emekçileri ekipman sorunu yaşıyor mu? Bakanlığınıza bağlı hastanelerde ve özel hastanelerde çalışanlar, taşeron işçiler, kamudan kadroya geçirilen işçilere ücret farkı ödenecek mi?

12- Birinci basamak Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının çalışma zamanı ve ücretlerin yetersizliğinden kaynaklanan sorunu giderecek misiniz?