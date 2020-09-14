Kayseri’deki doktordan dikkat çeken paylaşım

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Şamil Gergin, sosyal medya hesabından “Şahsi odalarımızı da Covid 19 hasta yatırmak için boşalttık” paylaşımı yaptı.

Kayseri'de vakaların hızla arttığını, sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldiğini ve doktorların hasta seçme zorunda kalacağını belirterek, en az 14 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini söyleyen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, basın açıklaması yaptı.

“İNSAN HAYATININ DEĞERİ PARA İLE ÖLÇÜLMEZ”

Arık, açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün hastanelerimizde acil ameliyatlar dışında ameliyat yapılmıyor. Ameliyat olmak için bekleyen insanlar evlerine gönderiliyor. Covid 19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımız da tedavisine başlamak yerine evlerine gönderiliyor. Doktorların odaları boşaltılıyor, hasta yatırılıyor. Böyle giderse doktorlara, “Hastaları evinize götürün orada tedavi edin” diyecekler. ”

Arık, bu soruna çözüm olarak kapatılan hastanelerin yeniden açılması ve pozitif tanısı alan vakaların evlerinde değil sağlık merkezlerinde takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

“DOKTORLAR HASTA SEÇME NOKTASINA GELDİ”

Rakamların hızla artmaya devam ettiğini belirten CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ekonomik nedenlerle ciddi tedbirlerin alınmadığı ve tüm yükün vatandaşlara yüklendiğini ifade ederek, isyan etti.

Önlem alması gerekenlerin göstermelik açıklamalardan öteye gitmediğini belirten Arık şunları söyledi:

“Biz uyardık, Kayseri Tabip Odası uyardı, doktorlar uyardı, sağlık çalışanları uyardı ama gelin görün ki, rakamlar hızla artmasına rağmen alınan ciddi bir tedbir yok. Hastaları evine göndererek hastanelerin yükünün azalmayacağını görmemiz gerekiyor. Basın açıklamamızda da dikkat çekmeye çalışmıştım, doktorlarımız artık hasta seçme noktasına geldi. Sağlık sistemimiz bu yükün altından kalkamaz”.

“14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMALI”

14 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini tekrar eden Arık, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunca ölüme rağmen ‘Sokağa çıkma yasağını uygulayamayız' diyorlarsa da; AVM'ler, kafeler, restoranlar vb işletme merkezleri salgın kontrol altına alınana kadar kapatılmalıdır. Tabii bu yapılırken işletme sahipleri ve burada çalışan vatandaşlarımız kaderine terk edilmemeli, ekonomik olarak desteklenmelidir.”

Toplu törenlerin ve etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Arık, mesai saatlerinin de sürece uygun düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Arık, toplu taşımalardaki hijyene dikkat edilmesi, pazar yerlerinin denetlenmesi konularına da dikkat çekti.

“DAHA KAÇ KİŞİNİN ÖLMESİ GEREKİYOR”

Salgının ancak alınacak ciddi tedbirlerle kontrol altına alınacağını belirten Arık, “Ciddi tedbirlerin alınması için daha kaç can yitirmeliyiz. Ekonomik nedenlerle tedbir almaktan korkanlar unutmasınlar ki, açıklanan rakamların her biri can, birilerinin annesi, birilerinin babası, birilerin kardeşi… Tedbir almak için daha kaç kişinin babasının, annesinin, kardeşinin, eşinin ölmesi gerekiyor” diye konuştu.