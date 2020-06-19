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Dünya Sağlık Örgütü: Corona yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsü salgınının “yeni ve tehlikeli” bir aşamaya girdiği uyarısında bulundu.

21:43 -
Haberler Sağlık
Dünya Sağlık Örgütü: Corona yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin bildirdiği dünkü vaka sayılarının, DSÖ’ye bildirilen en fazla vaka sayısı olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, 18 Haziran’da kendilerine bildirilen yeni vaka sayısının 150 bin olduğunu, bu vakaların yarısının Amerika kıtasında görüldüğünü belirtti.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Orta Doğu ve Güney Asya ülkelerindeki vaka artışına dikkat çekti.

“Virüs ve salgın hala hızla yayılıyor” diyen Ghebreyesus, ülkeleri, sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırırken acele etmemeleri yolunda uyardı.

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