Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için E vitaminine ihtiyacı vardır, böylece istilacı bakteri ve virüslerle savaşabilir. Kan damarlarını genişletmeye ve kanın içlerinde pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, hücreler birbirleriyle etkileşime geçmek ve birçok önemli işlevi yerine getirmek için E vitamini kullanır. Peki, E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

E VİTAMİNİ NEDİR?

E vitamini, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanıza yardımcı olan antioksidan özelliklere sahip yağda çözünen bir vitamindir. Vücutta, antioksidan görevi görür ve hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, vücudumuz yediğimiz yiyecekleri enerjiye dönüştürdüğünde oluşan bileşiklerdir. İnsanlar ayrıca sigara dumanı, hava kirliliği ve güneşten gelen ultraviyole ışıktan dolayı çevrede serbest radikallere maruz kalırlar .

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için E vitaminine ihtiyacı vardır, böylece istilacı bakteri ve virüslerle savaşabilir. Kan damarlarını genişletmeye ve kanın içlerinde pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur. Ek olarak, hücreler birbirleriyle etkileşime geçmek ve birçok önemli işlevi yerine getirmek için E vitamini kullanır.

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Görme problemleri

– Uzun süreli yorgunluk

– Dil ve deride çatlaklar

– Kansızlık

– Zihinsel yorgunluk

– Ciltte kolayca oluşan çürük ve morarmalar

– Kemik ağrıları

– Kas kaybı

– Aşırı kanamalar

– Cansız tırnak ve saçlar

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

E vitamini çok sık görülüyor olmasa dahi bazı sebeplere bağlı olarak gelişebilmektedir.

Bunlar:

Genetik: Kendi aile bireylerinizde E vitamini eksikliği yaşamış kişiler varsa siz de bu durumu karşı dikkatli olmalısınız.

Tıbbi durumlar: E vitamini eksikliği ayrıca yağ emilimini azaltan hastalıklardan dolayı oluşabilmektedir. Bunun sebebi ise E vitamininin vücut tarafından iyice emilebilmesi için yağ besinine ihtiyaç duyulmasıdır. Kronik pankreatit, çölyak hastalığı, kolestatik karaciğer hastalığı ve kistik fibrozis E vitamini eksikliğine sebep olabilecek hastalıklardır.

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

E vitamini eksikliğinde vitamin takviyesi sağlık uzmanına danışılmadan alınmamalıdır. Sağlık uzmanı mevcut rahatsızlıklarınızı da göz önünde bulundurarak uygun dozda E vitamini takviyelerinden birini reçete edebilir. Bu tedavi yöntemiyle yaşadığınız belirtiler hafifleyebilir ve E vitamini değerleriniz normal seviyeye ulaşabilir. Ancak tedavi uygulanmazsa belirtiler zamanla kötüleşebilir ve bu durum ek komplikasyonlara yol açarak yaşam kalitenizi etkileyebilir.

E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

E vitamini birçok yiyecekte yüksek miktarda bulunmaktadır.

İşte E vitamini içeren besinler:

* Badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz gibi kuruyemişler

* Zeytinyağı gibi bitkisel yağlar

* Ispanak, marul, tere, maydanoz, lahana, brokoli, balkabağı, kereviz gibi sebzeler

* Ton balığı, somon, sardalye ve hamsi gibi balıklar

* Muz, kivi, avokado, mango gibi meyveler

* Domates, patates

* Tahıllar, tereyağı,

* Kırmızı et, yumurta

İLGİLİ HABER C vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir? C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

İLGİLİ HABER A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?