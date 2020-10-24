İstanbul’da acil durum hastanesini ziyaret eden Bakan Koca’dan laboratuvar talimatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Koca; Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bakırköy’deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Son ziyareti Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne olan Bakan Koca’ya burada İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit eşlik etti.

BAKAN KOCA’DAN LABORATUVAR TALİMATI

Hastanede incelemelerde bulunan Koca, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanı Koca, Başhekim Nurettin Yiğit’e laboratuvar kapasitesini gerekirse artırmaları için talimat verdi. Bakan Koca, “Laboratuvar kapasitesini daha da arttırın. Gerekirse burayı 10 bine kadar çıkarın” dedi. DHA

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