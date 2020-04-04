Kanser hastaları da zorda

Corona virüsü salgını kanser hastalarını da vurdu. Bazı hastanelerde randevular iptal ediliyor, kemoterapi seansları da erteleniyor. Kanser hastalarının isyanı, TBMM gündemine de taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye sunduğu önergede “Corona virüsü salgını nedeniyle yatılı olarak tedavi gören hastalardan kaçı evlerine gönderilmiştir? Bu hastaların tedavileri ne şekilde, ne zaman ve kimler tarafından devam ettirilecektir ? Kemoterapi tedavisi devam eden kanser hastası sayısı kaçtır? Pandemi nedeniyle kaç kanser hastasının kemoterapi tedavisi yarıda kesilmiştir? ” sorularını yöneltti.