Kas ağrısının en yaygın nedenleri gerginlik, stres, aşırı kullanım ve hafif yaralanmalardır. Bu tür ağrı genellikle lokalize olur, sadece birkaç kas veya vücudunuzun küçük bir kısmını etkiler. Peki, kas ağrısına hangi doktor/bölüm bakar? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KAS AĞRILARI NELERDİR?

Kas ağrıları (Miyalji) oldukça yaygındır. Hemen hemen herkes bir noktada kaslarında rahatsızlık hissi yaşayabilir. Vücudun hemen hemen tüm bölgelerinde kas dokusu olduğundan, bu tür ağrı hemen hemen her yerde hissedilebilir. Bununla birlikte, kas ağrıları ve ağrıları için tek bir neden yoktur.

Kas ağrısının yaygın nedenleri şunlardır:

– Kronik efor bölmesi sendromu

– Kronik yorgunluk sendromu

– Dermatomiyozit

– Distoni

– Fibromiyalji

– Hipotiroidizm veya hipertiroidizm gibi tiroid problemleri

– Grip, çocuk felci veya viral ve bakteriyel hastalıklar

– Lupus, dermatomiyozit ve polimiyozit gibi otoimmün bozukluklar

– Lyme hastalığı

– İlaçlar, özellikle statinler olarak bilinen kolesterol ilaçları

– Hipokalemi (düşük potasyum)

– Miyofasiyal ağrı sendromu

– Polimiyalji romatizması

– Polimiyozit (kas güçsüzlüğüne neden olan inflamatuar hastalık)

– Tekrarlayan zorlanma yaralanmaları

– Romatoid artrit (inflamatuar eklem hastalığı)

– Burkulma

KAS AĞRISINA HANGİ DOKTOR/BÖLÜM BAKAR?

Kas ağrısında ilk müracaat edilmesi gereken doktor genellikle dahiliye uzmanı olmaktadır. Kas ağrısı, romatizmal hastalıkların öncüsü olabileceği için genel dahiliye bölümü ile başlamak hızlı çözüm sunar. Şikayetlerinizin özelliklerine göre, dahiliye doktoru sizi romatoloji uzmanına sevk edebilir.

Bu bölümde yapılacak tetkik ve tahliller sayesinde kas ağrısının aşağıdaki gibi olası nedenleri saptanabilir:

– Fibromiyalji

– Polimiyozit

– Dermatomiyozit

– Miyofasiyal ağrı sendromu

Kas ağrısı aniden değil de yavaş yavaş ortaya çıkıp ilerlediyse sinirsel bir hastalık söz konusu olabilir. Bu durumda bir nöroloji uzmanına muayene olmak sağlıklı bir seçenek olacaktır. Kas ağrısı darbe almaya ve yaralanmaya bağlı olarak gelişmiş ise, bu durumda ortopedi uzmanına başvurmak gereklidir.

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