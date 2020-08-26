Kayseri Tabip Odası eski Başkanı Hüseyin Per: Günlük 600-700 vaka sistemi tıkadı

Kayseri Tabip Odası eski başkanı Prof Dr. Hüseyin Per sosyal medya hesabından kentteki corona virüs vakalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de günlük vaka sayısının 600-700'lerde olduğunu ileri süren Hüseyin Per, şu ifadelere yer verdi;

“Korona ile ilgili yoğun bakımlar doldu. Acillerde yoğun bakım hastaları yatmayı bekliyor. Günlük 600-700 yeni korona vakası sistemi tıkadı. Merak edenler acilleri gezebilir. Çarşı pazar gezmekle olmuyor. Acillere bekliyoruz. Şimdi değilse kısıtlamalar ne zaman yapılacak?”

AKP’Lİ VEKİL VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, kentteki pandemi durumun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirterek, “Hastanelerimiz doldu. Eğer Kayseri halkına defalarca söylememize rağmen tedbirler hala alınmıyorsa yanlış yapıyorlar. Rakamları vermiyorum, ama bir doktor olarak yalvarmam gerekiyorsa da yalvarıyorum; düğünlere gitmeyin, dışarı çıkmayın. Çok zor ve kötü bir durumdayız” ifadelerini kullanmıştı.