Kurallara uyarsan bahçe de güvenli

Pandemi sürecinde hobilere zaman ayırmak, en etkili terapiler arasında yer aldı. Özellikle bahçeyle ya da balkondaki saksı çiçekleriyle uğraşmak, hem vücudumuzun hareketsiz kalmasını engelledi hem de psikolojimize iyi geldi.

Peki, bahçe işleriyle uğraşmak virüse yakalanmak açısından tehlikeli mi? Virüs, topraktan ya da bitkilerden bulaşır mı?Nelere dikkat etmeliyiz? Bu soruları ve daha fazlasını Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil'e sordum. İşte yanıtları…

EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ

“Bahçe işleriyle uğraşırken el hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Eğer tek başına kendi bahçemizde çalışıyorsak maske takmamız gerekmeyebilir ancak bahçe işlerinden sonra mutlaka ellerimizi en az 20 saniye sabunla yıkamamız gerekir. Bahçede çalışırken elimizde bahçe eldiveni olsa da olmasa da elimizle yüzümüze, gözümüze, ağzımıza, burnumuza dokunmamalıyız.”

MASKE TAKMALIYIZ

“Corona virüsünün bitki hücresinde yaşamadığını biliyoruz. Dolayısıyla virüsün çiçeklerle, bitkilerle bulaşmasının söz konusu olmadığını düşünmekteyiz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün sivrisinekler ya da diğer haşereler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığını belirtti. Ancak bahçede uğraşırken yanımızda aile üyeleri dışında başkaları varsa maske takmalıyız.”

BANKLARI TEMİZLEYİN

“Kamuya açık parklardaki, bahçelerdeki masa, sandalye ve bankların temizliğinden emin olmalıyız. Oturmadan önce mutlaka temizlemeliyiz. Kendi bahçemizdeki masa ve sandalyelerin ise rutin kurallara göre temizlenmesi yeterlidir. 3 aydır corona virüsüyle yaşamayı öğrendik. Uyguladığımız tüm kurallara bahçe işleriyle uğraşırken de uymak durumundayız. Hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz.”

Çocuklara öğretin

“Çocukların bahçe işleriyle uğraşmasında sıkıntı bulunmuyor. Ancak gerekli hijyen kuralları onlara da öğretilmeli. Çocukların, bir yetişkinin gözetimi altında olmasına da özen gösterilmeli.”

Açık alanlara çıkarken dikkat

Covid-19 enfeksiyonuna karşı normalleşme sürecine girmeye başlamakla birlikte alınan önlemlerin gevşetilmeden sürdürülmesi gerekiyor. Özellikle yavaş yavaş açık alanların daha yoğun kullanıldığı bugünlerde dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralanabilir:

– Çocuk, yaşlı ya da genç demeden açık alanlarda mutlaka maske takılmalı.

– Çocuklar, mümkünse evin bahçesinde oynatılmalı.

– Oyun parkı ya da sitelerin ortak alanlarında da sosyal mesafe kurallarına uyulmalı.

Oyun parkları temiz olmalı

– Çocuklar birbirleriyle temas ederse mutlaka elleri temizlenmeli.

– Çocuklara ellerini yüzlerine götürmemeleri için uyarılarda bulunulmalı.

– Sitelerdeki oyun parklarının düzenli temizlendiğinden emin olunmalı.

Açık alanlarda bir şey yemeyin

– Çocukların elleri aralıklarla el dezenfektanı ile temizlenmeli.

– Ortak kullanılan park ya da bahçelerde herhangi bir şey yememeye dikkat edilmeli.

– Yaşlılar parkta otururken ya da yürürken sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalı.

– Yaşlılar da düzenli olarak el hijyeni sağlamalı.

– Maskeler eve geldikten sonra mutlaka uygun şekilde çıkarılarak atılmalı.

– Mümkünse çocuklara duş aldırılmalı, değilse ellerinin su ve sabunla temizlenmesi sağlanmalı.