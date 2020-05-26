Manisa Tabip Odası: Pandemi hastanesi olmayan hastanelerde çalışanlar risk altında

Manisa Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde aralarında doktor, hemşire, hasta bakıcı ve sağlık personelinin bulunduğu 17 sağlık çalışanında Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından salgın döneminde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının sıkıntıları ve birçok hastanede gerekli tedbirlerin yeterli olup-olmadığı gündeme geldi.

Saruhanlı Devlet Hastanesi gibi ilçe hastanelerin bir çoğunun pandemi döneminde fiziki şartlarının yeterli olmadığı dile getiren Manisa Tabip Odası Başkanı Duran, özellikle pandemi hastanesi olmayan hastanelerde tedbirlerin yeterli olmadığını ifade etti.

“FİZİKİ ŞARTLARI YETERLİ OLMAYAN HASTANELER VAR”

Oda başkanı Duran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Pandemi hastaneleri olurken, yeni hastaneler daha çok tercih edildi ve güvenlik ile tedbir seviyeleri en üst düzeye çıkarıldı. Ancak pandemi hastanesi olmayan özellikle ilçe devlet hastanelerinde tedbirler yeteri düzeyde olmadı.

Pandemi hastanesi olmayan hastanelerimizde de Covid-19 hastası bakılıyor. Saruhanlı’da yaşanan bu durum en yakın örneği. Hem poliklinik hizmeti veriyorlar, bir taraftan da Covid-19 hastası hizmeti veriyorlar. Yani hasta olanla, olmayana aynı hastanede hizmet veriyorsunuz. Özellikle ilçelerdeki devlet hastanelerinde bu sıkıntılar yaşanıyor.

Hastanın ne olduğunu bilmiyorsun, bilmediğin içinde gerekli önlemi alamıyorsun. Fiziki şartları yeterli olmayan hastanelerde Covid-19 servisleri açıldı ve hasta takibi yapıldı. Bu nedenle tedbirlerin daha çok artırılması gerekir. Tüm hastanelerin Covid-19 takibinin yapması uygun değildi. Bu tür hastaların ilçe hastanelerinde takibi yapılması ve yatırılması uygun değil.''

Duran, hastanelerdeki en önemli eksikliğin eğitim olduğunu belirterek, ilçe devlet hastanelerinde sağlık personeline yeterli eğitimin verilmediğini ve bu nedenle sağlık çalışanları arasında virüs yayılma tehlikesini artırdığını savundu.

“COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI”

Duran, salgınla mücadele de sağlık çalışanlarının en önemli sıkıntısının corona virüsünün meslek hastalığı olarak sayılmaması olduğunun altını çizdi. Covid-19’un meslek hastalığı olarak sayılması için Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce çalışma başlatması gerektiğini ifade eden Duran, “Biz bu hastalığın içindeyiz. Virüsün başladığı günden bu zamana kadar salgınla mücadele eden sağlık çalışanları için virüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istedik. Ancak kabul edilmedi.

Bu hastalıkla ön cephede savaşan sağlık çalışanlarıdır. İster istemez sağlık çalışanlarımız bu virüsü kapacak. Böyle bir savaş içinde bu hastalığın bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesini, özlük haklarının buna göre düzenlenmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarının bu dönemde öneminin arttığı söylense de, bu önemi belirten bir çalışma yapılmadı.'' ifadelerini kullandı.

Duran ayrıca, pandemi döneminde sağlık çalışanları arasında ücret adaletsizliğinin olduğunu da belirterek, sağlık çalışanları arasında yaşanan ücret adaletsizliğinin de giderilmesi gerektiğini ifade etti.

“TÜM HASTANELERDE TEDBİRLER ARTIRILSIN”

CHP Manisa İl Yönetim kurulu ve sağlık komisyonu üyesi Dr. Alkım Alkan ise Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları arasında corona virüsü tespit edilmesinin, ilçe hastanelerinde gereken tedbirlerin yeterli olmamasından kaynaklandığını söyledi. Alkan; “Pandemi hastanesi olarak belirlenen hastanelerde salgın tedbirleri en yüksek seviyende. Ancak Saruhanlı gibi ilçelerdeki devlet hastanelerinde virüsle ilgili gerekli tedbirler üst seviyede değil.

Sanki bu hastanelerimizde çalışan sağlık personelleri yalnız bırakılmış gibi. Pandemi hastanesi olsun olmasın tüm hastanelerde önlemlerin eksiksiz alınmasının önemini vurgulamak isteriz. Sadece doktor hemşire değil tüm hastane personeline koruyucu ekipmanın temini sağlanmalıdır'' dedi.