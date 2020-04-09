Sigara ve diğer tütün kullanımı, kimyasal maddelere maruz kalma ya da kimyasal maddelere maruz kalınan bir işte çalışma, geçmişte bağırsak kanseri gibi mesane yakın bir kanserle ilgili radyoterapi görmek, mesane astarının tahriş olması ve paraziter enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkan mesane kanseri evreleri nelerdir? Mesane kanseri belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

MESANE KANSERİ NEDİR?

Mesane idrarı depolayan organdır. İdrar böbreklerde yapılır ve üreter adı verilen iki adet kanalla aşağıya, mesaneye geçer. Mesane kas dokularından yapılmış esnek bir torbadır. Mesane kanseri, idrar kesesinin dokularından kaynaklanan çeşitli kanser türlerinden biridir. Hücrelerin anormal şekilde büyüdüğü ve vücudun diğer bölgelerine yayılma potansiyeline sahip olduğu bir hastalıktır.

MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ

Mesane kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– İdrarda kan (hematüri)

– Ağrılı idrara çıkma

– Pelvik ağrısı

Hematüri varsa, idrarınız parlak kırmızı veya kola renkli görünebilir. Bazen idrar farklı görünmeyebilir, ancak idrarın mikroskobik incelemesi sırasında idrardaki kan tespit edilebilir.

Ayrıca mesane kanseri olan kişiler aşağıdakiler de yaşayabilir:

– Sırt ağrısı

– Sık idrara çıkma

Ancak, bu semptomlar genellikle mesane kanseri dışında bir şey nedeniyle ortaya çıkar.

MESANE KANSERİ TÜRLERİ

Mesanedeki farklı hücre tipleri kanserli olabilir. Kanserin başladığı mesane hücresine göre mesane kanseri çeşitlerine ayrılabilir. Mesane kanserinin teşhisinde kullanılan tetkikleriyle mesane kanserinin çeşidi ve evresi de belirlenir.

* Ürotelyal karsinom

Transizyonel hücreli karsinom olarak da bilinen Ürotelyal karsinom en yaygın mesane tümörü tipidir. Mesanenin içini kaplayan ürotelyal hücrelerde ortaya çıkar. Ürotelyal hücreler ayrıca, idrar yolunun diğer kısımlarında bulunmaktadır. Bu nedende mesane kanseri olan hastaların idrar yollarının tamamının kontrol edilmesi gerekir.

* Skuamöz hücre karsinoması

Mesanede uzun süreli bir enfeksiyon, mesanede tahriş sonrasında veya uzun süreli sonda kullanımında mesanede ince, yassı şekille hücrelerin oluşmasıyla başlar. Mikroskopla bakıldığında, hücreler cilt yüzeyinde bulunan düz hücrelere çok benzemektedir.

* Adenokarsinom

Mesanenin mukus salgılayan bezlerinde ortaya çıkar. Mesanede uzun süren tahriş veya enfeksiyon sonrasında oluşmaktadır. Mesane kanserlerinin yaklaşık %1'ini oluştururlar.

MESANE KANSERİ EVRELERİ NELERDİR?

Mesane kanserinin evreleri, 0 dan IV'e kadar Roma rakamları ile ifade edilir. En düşük evreler, mesanenin iç katmanlarıyla sınırlı olan ve mesane duvarının kas katmanını etkileyecek kadar gelişmemiş kanseri işaret eder. En yüksek evre – evre IV- kanserin lenf düğümlerine veya vücudun uzaktaki organlarına yayıldığını ifade eder.

Mesane kanserinin evresini belirleyebilmek için 3 kriter önemlidir.

Bunlar:

1- Kanserli tümörün mesane duvarındaki derinliği ve tümörün derecesi

2- Mesane tümörünün bölgesel lenf bezlerine yayılıp yayılmadığı

3- Mesane kanserinin akciğer veya karaciğer gibi diğer organlara metastaz yapıp yapmadığı incelenir.

Mesane kanseri derecesi

Mesane kanseri tümörleri, mikroskop altında kanser hücrelerinin nasıl göründüğüne bağlı olarak daha detaylı sınıflandırılır. Bu tümör derecesi olarak bilinir ve doktorunuz mesane kanserinizi düşük veya yüksek dereceli olarak tanımlayabilir.

* Düşük dereceli mesane tümörü

Bu tür tümör, görünüm ve düzen olarak normal hücrelere daha yakın hücrelere sahiptir (iyi farklılaşmış). Düşük dereceli tümörler genellikle daha yavaş gelişir ve mesane duvarının kas katmanını işgal etme olasılığı yüksek dereceli tümöre kıyasla daha düşüktür.

* Yüksek dereceli mesane tümörü

Bu tür tümör, anormal görünümlü ve normal görünen dokulara hiç benzemeyen hücrelere sahiptir (kötü farklılaşmış). Yüksek dereceli tümör, düşük dereceli bir tümöre göre daha agresif bir şekilde büyüme eğilimindedir ve mesane duvarının kas katmanına ve diğer doku ve organlara yayılma olasılığı daha yüksek olabilir.

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