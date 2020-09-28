Milyonlarca çocuk ASM’lerde aşılanacak! ‘Yoğunluk arttı, yeterli çalışan yok’

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen, bu yıl yaklaşık 5 milyon çocuğun aşılama için Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) gideceği bilgisini verdi.

Corona virüsü salgını sürecinde okullarda yapılan aşılama uygulamasının ASM’lerde yapılması kararını değerlendiren Sezen, merkezlerin uygulama için yeterli imkana sahip olmadığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

“YETERLİ AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI YOK”

“ASM'lerin imkânları yetersiz çünkü her 10 hekimden ikisinin aile sağlığı çalışanı bulunmuyor. Ayrıca Covid-19 döneminde her çocuk ailesi ile birlikte geleceği için hem yoğunluk hem de bulaştırıcılık riski artacaktır.”

Milyonlarca çocuğun aşılanması için gerekli olan aşıların uygun koşullarda saklanması gerektiğini vurgulayan Sezen, çoğu ASM’de aşı dolabının olmadığını ve bu nedenle de aşıların uygun bir şekilde saklanması konusunda zorluklar yaşandığının altını çizdi.

ASM’lerde oluşan yoğun iş yükü ve istihdam sorunlarına da değinen Sezen, “İlçe sağlığı merkezlerinin artık işlevsiz olduğunu, bu kurumdaki yardımcı sağlık çalışanı kadrosunun aile hekimliklerinde boş birimlere verilmesi gerektiğini dün olduğu gibi bugün de savunuyoruz.” şeklinde konuştu.

“AŞILAMA, RANDEVULU SİSTEMLE YAPILMALI”

Sezen, aşılama sürecinin doğru işlemesi için gereken koşullarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

*AHEF olarak pandeminin yeniden vaka sayıları ile artış yönünde ivme kazandığı bu dönemde, kapasitenin üzerinde hasta başvurusu nedeniyle ASM’leri bulaş merkezine dönüştürmemek adına net taleplerimiz bulunmaktadır.

*Okul aşılarının 3 aylık dar zamandan çıkarılıp 1 yıla yayılması, okul aşıları için randevu sistemiyle gelineceğinin Bakanlıkça kamu spotları ile duyurulması, ülke genelinde tüm aile hekimleri arasında yüzde 15 aile sağlığı çalışanı olmayan aile hekiminin okul aşılarının ilçe Sağlık Müdürlüklerine verilmesi bu sürecin daha sağlıklı işlemesinde önem arz etmektedir.”

1. VE 8. SINIFTA HANGİ AŞILAR UYGULANACAK?

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Üyesi Dr. Merve Yüzbaşıoğlu, ilköğretim 1. ve 8. sınıf okul çağı aşılamalarının, bu yıl Bağışıklama Danışma Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 1 Temmuz 2020 itibariyle aile hekimliği birimlerinde uygulanmasına karar verildiği bilgisini verdi.

Yüzbaşıoğlu, aile hekimlerinin uygulayacağı aşılarla ilgili şu bilgileri aktardı:

“*İlköğretim 1. sınıfta KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısının 2. dozu ve DAP-İPA (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci) aşısının pekiştirme dozu, 8. sınıfta ise Td (Tetanoz, Difteri) aşısının pekiştirme dozu uygulanmaktaydı. Artık 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere, 1. sınıfta uygulanan aşılar 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara aile hekimleri tarafından uygulanacak.

*Aynı şekilde 8. sınıfta uygulanan Td aşısı ise 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına girmiş olan tüm çocuklara aile hekimliği birimlerinde uygulanacak. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş olup halen ilköğretime başlamamış olan çocukların ise aşılamaları bu geçiş sürecinde 2023 yılına kadar yine okullarda uygulanmaya devam edilecek.”

“ASM’LERDE YOĞUNLUK ARTTI”

Kişilerin kayıtlı oldukları birimlerde takip edilerek aşılanması ile aşılanma oranları yükseltilebileceğinin altını çizen Yüzbaşıoğlu, sistemin doğru işlemesi için bazı sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Yüzbaşıoğlu, pandemi döneminde hastaneye ya da polikliniklere gitmek istemeyen hastaların ve zatürre aşısı yaptırmak isteyenlerin ASM’lerde bir yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Bu yoğunluğa ek olarak Covid-19 tedavilerini evde alan hastaların, vaka temaslıların takibini yapan aile hekimliği birimlerinin iş yükünde önemli bir artış olduğunu da vurgulayan Yüzbaşıoğlu, aile hekimliği birimine kayıtlı hasta sayısının 4 binden 2 bin 500’e indirilmesi ve gerekli görülen yerlerde yeni birimlerin açılması gerektiğinin altını çizdi.

“Pandemi döneminde artan yoğunluktan dolayı, hastalar arasında bulaşı önlemek için randevulu sisteme geçilmesi hem yoğunluğu önleyecek hem de hastalarımızı olası bulaştan koruyacaktır.” şeklinde konuşan Yüzbaşıoğlu, aşı dolapları ile ilgili ise Sağlık Bakanlığı desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Yüzbaşıoğlu, aşı karasızlığına karşı da mutlaka bir yasal düzenlemenin getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

KAYITLI OLMAYAN ÇOCUKLARI KİM AŞILAYACAK?

Yüzbaşıoğlu, aile hekimliğine kayıtlı olmayan ve göçmen, mülteci, mevsimlik işçi statüsündeki çocukların aşılarının nasıl ve kim tarafından yapılacağının da düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.