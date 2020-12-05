‘Muhittin Böcek’in akciğeri bir bebeğin ki kadar küçülmüştü’

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık ekibi, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 günü yoğun bakımda olmak üzere 108 gün hastanede yatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavi sürecinin detaylarını anlattı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Çok zor ve sıkıntılı bir süreçti. 50-60 kişiye yakın ekip gece gündüz çalıştı” dedi. Turhan, “Bize gelmeden önce başka bir sağlık merkezinde tedavi altındaydı. Orada durumu kötüye gidiyordu. Buradan bizim ekibimizde zaman zaman yanına gidiyordu ama duruma tam olarak hakim olamıyorduk. Sağlık Bakanımızın devreye girmesi ve rektörümüzün talimatı ile kritik bir durumda olan başkanımızı hastanemize naklettik” diye konuştu

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz ise, “Bize geldiğinde akciğer dokusu bir bebek akciğeri kadar küçülmüştü. İğne oyası işler gibi yavaş yavaş o akciğeri açtık. Sağlıklı bir akciğer haline getirdik” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Yılmaz tedavi süreciyle ilgili şunları söyledi:

“AKCİĞERLER GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜYDÜ”

Yoğun bakımda günlerce çok zorlandık. Akciğerleri dinlendirmek için suni solunum cihazına bağladık. Ayrıca kanı bir cihazla vücudun dışına alarak oksijenlendirdik. Karbondioksitin atılımını sağladık. Bu kadar uzun süre kalan başka hastalarımız da var. Ama başkanın akciğerleri gerçekten çok kötüydü.”

“ARTIK BAŞKANIN SİZDEN BENDEN FARKI YOK”

46 gün boyunca, birkaç günü saymazsak neredeyse her gün uyandırdık ve aynı zamanda bilgilendirme yaptık. Başkana şu an sorsanız, 46 günü hiç hatırlamaz. Başkan uyanık olduğu zaman bilinçli olarak sorulara cevap verse de o süreci hatırlaması mümkün değil ama o esnada zaman zaman bize uyumlu, anlaşılır, mantıklı cevaplar verdi. Artık başkanın sizden benden hiçbir farkı yok.”

“ÖLÜMCÜL ENFEKSİYONLARI VARDI”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Böcek’in değişik hastane enfeksiyonlarına da maruz kaldığını söyledi. Prof. Dr. Yalçın, “Biz bu süreçte, bu enfeksiyonların tedavileri için uğraştık. Çok zorlu ölümcüllüğü yüksek, çok dirençli bakterilerle gelişen enfeksiyonlardı. Bu nedenle sıkıntılı anlar oldu ama sonuçta başarılı bir şekilde olaydan alnımızın akıyla çıktık diye düşünüyorum” dedi.

“KİMSEYE GÖSTERMEDİK”

Hastanenin Pandemi Yoğum Bakım 1 Sorumlu Hemşiresi Ayşena Ünal da “Muhittin Böcek’e bakmak bizim için daha stresliydi. Ancak bütün hastalar bizim için özel. Hastalarımızın mahremiyetine özen göstermek zorundayız. Bu nedenle kimseye göstermiyorduk. İnsanları nezaket çerçevesinde reddetmek de ayrı bir sıkıntıydı. Hatta benim ikizlerim var 10 yaşında. Onlar bile bana ‘Anne Muhittin Böcek’i görüyor musun? İyileştikten sonra biz de onu görebilir miyiz’ diye soruyorlardı” şeklinde konuştu. DHA