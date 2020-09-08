Prof. Dr. Pınar Çıragil: Maskeler hala yanlış takılıyor

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının 11 Mart’ta açıklanmasının üzerinden yaklaşık olarak 7 ay geçti. Ancak salgından koruyacak en önemli malzeme olan maskeler doğru takılmadığı için riski engellemiyor.

HALAYDA MENDİL OLARAK KULLANANLAR VAR

Maskenin kullanımı ile ilgili hatalar sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Maskeler bazen güneşten korunmak için göze, bazen bir düğün halayında mendil, bazen de kolda aksesuar gibi tutuluyor. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil bol gelen maskelerin yanlardan hava almaması için bir yöntem göstererek vatandaşlara tavsiye verdi.

MASKE TAKMADAN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Maskelerin kullanımını hakkında bilgi veren Çıragil şunları söyledi:

*”Öncelikle maske takmak şart. Hastalık belirtisi olmayan, kendini hasta hissetmeyen kişiler de mutlaka maske takmalılar.

*Maske takılmadan önce eller su ve sabunla 20 saniye süre ile yıkanmalı, su ve sabuna ulaşım olmadığı durumlarda da dezenfektan ile hijyen kurallarına uyularak temizlenmelidir.

*Maske takılırken kenarlarından lastik veya iplerinden tutularak kulak arkasına takılmalı ve maske ön yüzüne dokunulmamalıdır; dokunulduğu durumda ise eller yine hijyen kurallarına uyularak temizlenmelidir.

ÇIKARDIKTAN SONRA ELLERİNİZİ YIKAYIN

*Maskenin yüze tam olarak yerleştiğinden emin olunmalı, boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Buruna tam olarak yerleştirmek için metal kısmı üst taraftan bastırılmalıdır.

*Maskelerin yan taraflarında boşluk kalmaması için lastik kısmı kumaş tarafına yakın olacak şekilde bağlanabilir. Böylece maske yan taraflar da kapanarak bulaşın önüne geçilebilir.

*Maske çıkarılırken de yine sadece iplerinden veya lastik kısımlarından tutularak çıkarılmalı ve kâğıt havluya sarılarak veya bir poşet içine konularak ağzı kapalı kutulara atılmalıdır.

*Ayrıca maske çıkarıldıktan sonra da mutlaka eller su ve sabunla yıkanmalı veya el dezenfektanı ile temizlenmelidir. Bunun yanısıra maske nemlendiğinde, öksürme veya hapşırma sonrasında da maske mutlaka değiştirilmelidir.”

MASKELERİ NASIL SAKLAMALIYIZ?

Maskenin yemek yeme gibi herhangi bir ihtiyaç için çıkarılması durumunda, kola veya alına takılmaması, çeneye indirilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çıragil son olarak şu uyarıyı yaptı:

” Maskeler çıkarıldığında direk olarak cebe, çantaya konulmamalı, içe doğru katlanıp kağıt bir havlu ya da kilitli bir poşet içine konulması gerekmektedir”. (DHA)