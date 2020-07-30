Prof. Dr. Tevfik Özlü’den Kurban Bayramı uyarısı: Köpek kistine dikkat!

Prof. Dr. Özlü’nün uyarıları şu şekilde:

* Kurban Bayramı dolayısıyla önemli akciğer sağlığı sorunlarından biri olan ve halk arasında “köpek kisti” olarak bilinen hidatik kist hastalığına dikkat çekmek istiyorum.

* Hidatik kist, koyun, sığır gibi hayvanların ve insanların karaciğer, akciğerler gibi, çeşitli organlarında kistler oluşturan bulaşıcı paraziter bir hastalıktır.

* Hastalığın etkeni Echinococcus, asıl olarak köpek, kurt, çakal gibi etçil hayvanların bağırsaklarında bulunur; dışkıyla etrafa yayılan yumurtalar, köpekle temas sırasında veya dışkısının bulaştığı sular veya marul, maydanoz, taze soğan gibi çiğ yenen sebzelerle insana geçer.

* Yerleştiği organlarda oluşturduğu kistler büyüyüp, etraf dokuya zarar verebilir, yırtılıp vücutta yayılabilir, allerjik şoka neden olabilir. Ülkemizdeki koyunların % 31'de; sığırların % 26'sında; keçilerin ise, %13'de köpek kistine rastlandığı bildirilmiştir.

* Kurbanlık hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi organlar, kedi ve köpeklere yem olarak verilmektedir. Kistleri yiyen köpeklere mikrop bulaşmakta, bu hayvanlar paraziti etrafa yayarak insanlara hastalığı bulaştırmaktadır.

* Kurbanlık koyun, keçi ve sığır türü hayvanların ciğerleri ve diğer organlarında kistlere rastlanması durumunda, bu organlar kesinlikle kedi, köpek gibi hayvanlara verilmemeli; orta yerde, açıkta bırakılmamalı, poşetlenip çöp bidonlarına atılmamalıdır.

* Mümkünse yakılarak imha edilmeli veya mutlaka koku sızdırmayacak şekilde derin bir çukur kazılarak toprağa gömülmeli ve üzerine kireç dökülmelidir. Aksi durumda, önlenebilir bir hastalık toplumda yayılmakta; sağlam kişileri hastalandırıp, büyük kayıplara neden olmaktadır.

* Tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor; sağlık ve mutluluklar diliyorum.