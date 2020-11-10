Prof. Dr. Uğur Şahin corona aşısıyla ilgili merak edilenleri anlattı

Bütün dünya, İskenderunlu Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği “yüzde 90 etkili” corona virüsü aşısını konuşuyor. Herkes, büyük heyecan uyandıran aşıyla ilgili detayları ve ne zaman aşı olabileceklerini merak ediyor. Yeterince üretilebilecek mi, sadece zenginler mi ulaşacak, Türkiye'ye gelecek mi…

Prof. Dr. Uğur Şahin tüm bu soruları yanıtladı:

“Artık son aşamadayız. Avrupa İlaç Ajansı EMA ile Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’den gelecek onayı bekliyoruz.

Dünyanın ihtiyacı olan milyonlarca doz aşıyı karşılayabilmek için geçtiğimiz aylarda Almanya Marburg’da da bir üretim tesisi açtık. Üretim ve tedarik aşamaları için Pfizer ile ortaklık kurarak aşının üretimine şimdiden başladık.

2021’İN İLK 6 AYINDA 300 MİLYON DOZ AŞI DAĞITIMI PLANLANIYOR

Aralık ayının son günlerinde aşının Avrupa ve Amerika’da dağıtımı onaylanabilir. Bu da ilk birkaç milyon doz aşı için olacak.

2021 Ocak-Şubat ayında Avrupa’ya ve Amerika’da aşılarımızı dağıtmaya başlayabiliriz. Altıncı aya kadar ise en azından 200-300 milyon doz dağıtmayı planlıyoruz.

Her şey yolunda giderse 2021 yılı bitmeden yaklaşık 1,5 milyar doz aşı üretilecek ve dünyanın her yerine dağıtımı için çalışılacak.

TÜRKİYE'YE YETERİNCE AŞI AYIRMAYI İSTİYORUZ

Türkiye için de Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirmemiz gerekecek. Bir protokol imzalandığı taktirde Ocak-Şubat-Mart aylarında Türkiye’ye de aşı dozlarını getirme imkanı doğacak. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğu ve ne zaman gerekli olduğunu bildirdiği taktirde, Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz.

EKSİ 70 DERECEDE NAKLEDİLECEK

Aşının çok düşük sıcaklıklarda nakli çok önem taşıyacak. Pfizer ile yaptığımız işbirliği neticesinde, aşının dünya çapında dağıtım ağını oluşturacağız (Almanya ve ABD üzerinden). Bütün aşılarımızın eksi 70 derecede nakliyesi sağlanacak.

Aşı merkezlerinde de eksi 70 derecede depolanabilecek. Ancak aşılamanın yapılacağı (daha küçük) merkezlere, normal buzdolaplarında ulaştırılabilecek ve sonraki 5 gün içinde aşılamanın yapılması gerekecek.

RANDEVUYLA, SIRAYLA AŞI YAPILACAK

5 gün boyunca normal buzdolaplarında da yaklaşık 5 derecede bozulmadan muhafaza edilebilecek. Bu, gerçekleştirilemeyecek kadar zor bir operasyon değil. Çünkü ilk aylarda pandemi sürecinde insanlar randevu ile sırayla aşı olacaklar.

Sonraki aşamalarda ise daha stabil formülasyonlar üzerinde çalışacağız ve normal buzdolaplarında daha uzun süreler muhafaza edilebilmesini sağlayacağız. Böylece eczanelere dağıtımı ve doktrolara ulaştırılması da sağlanabilecek”

“AYDA 110 MİLYON DOZ”

Milyarlarca doz aşı üretebilmek için global çapta işbirlikleri ve anlaşmalar yapıyoruz. İlk hedef 2021 yılı bitmeden 1,3 ila 1,5 milyar doza ulaşmak. Hesaplama yapacak olursak, ayda 100-110 milyon doz üretebileceğiz ve yaklaşık 10 ay gibi bir sürede bu hedefe ulaşmış olacağız.

“SADECE ZENGİN ÜLKELERE GİTMEYECEK”

Aşının sadece zengin ülkeler için değil, ekonomik durumu kötü olan ülkeler için de ulaşılabilir olması çok önemli. Biz WHO-COVAX platformunda, farklı seviyelerde bu konuyu tartışıyoruz.

Şayet bir aşı başarılı olursa, tek bir aşı firması olarak değil, diğer firmalarla da birlikte çalışarak, Astra Zeneca, Moderna, BioNTech, Glaxo, Sanofi gibi, önümüzdeki 6 ayda, yani 2021-2022 döneminde, dünyanın her yerinde aşılama yapılabilmesine olanak sağlayacak milyarlarca doz aşı üreteceğiz. Ve ben inanıyorum ki bütün dünya aşıya ulaşabilecek. (DHA)