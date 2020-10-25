Prof. Dr. Usluer’den ‘Uzaktan Görüntülü Muayene Sistemi’ne tepki

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçecek olan ‘Uzaktan Görüntülü Muayene Sistemi’ne tepki gösterdi.

RANDEVU CETVELLERİNİN OLUŞTURULMASI GEREKİYOR

Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci tarafından ‘Tele Sağlık Sisitemi’ hakkındaki yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Uzaktan Görüntülü Muayene Sistemi’nin içeriğinin yer aldığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Covid-19 pandemi süreci kapsamında bulaşın azaltılması ve riskli kişilerin halk sağlığını tehdit etmeden sağlık hizmetlerine ulaşması açısından bakanlığımızca başlatılan çalışmalar doğrultusunda Tele Sağlık Sisitemi olarak planlanan Uzaktan Görüntülü Muayene hizmeti (https://dr.enabiz.gov.tr) uygulaması geliştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ilimizde belirlenecek kamu hastanelerinin uzaktan görüntülü muayene hizmetine katılması, sistemi kullanabilmesi için Tele Sağlık Entegrasyon kılavuzu incelenerek teknik çalışmalar konusunda hazırlıkların tamamlanması ve randevu cetvellerinin oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu hastanelerin uzaktan muayene hizmetine katılması için gerekli olan çalışmaların ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.”

AZ AŞIYLA YETİNMEYE ÇALIŞAN SAĞLIK BAKANLIĞINA BAKIN!

Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanması planlanan ‘Uzaktan Görüntülü Muayene Sisitemi’ne tepki gösterdi. Usluer, paylaşımında ‘Grip aşısını getiremeyen, risk tanımlamasını değiştirip az aşıyla yetinmeye çalışan Sağlık Bakanlığına bakın! Uzaktan görüntülü muayene sistemine geçiş. Bravo. Dilerim ki ‘sehven’ ya da ‘doğru değil’ açıklaması gelir’ ifadeleri ile tepkisini dile getirdi. Prof. Dr. Usluer’in paylaşımına yüzlerce takipçisi destek mesajları yazdı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE RİSKLİ KİŞİ SAYISI 14-15 MİLYON

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsüne karşı milli aşıya çok yakın oldukları yöndeki paylaşımına tepki göstermiş olan Prof. Dr. Gaye Usluer, Prof. Dr. Usluer, “Milli aşıyı nerede üreteceksiniz? Mümkünse bu yılın grip aşısını üretseniz de risk gruplarını aşılasak! Hayal satmaktan vaz geçin alıcısı kalmadı..” paylaşımları ile tepki göstermişti.

Grip aşısının bu yıl puana göre uygulanacak olmasına da tepki gösteren Usluer, sözlerine şöyle devam etti; “Aşı kimlere yapılmalıdır? sorusunun yanıtı, geçen sene kimlere yapıldıysa bu sene de aynı. Yani risk gruplarımız, hedef gruplarımız, önceliklerimiz değişmedi. Nedir bu? 65 yaşın üzerindeki kişiler, yaştan bağımsız kronik rahatsızlığı olan kişiler, kalp, akiğdr, karaciğer, böbrek hastalığı olanlar, kanser hastalığı olanlar bunun içinde. Gebeler ve 6 aydan büyük özellikle 5 yaşın altındaki çocuklar ki bu dönemde 11 yaşın altı aşılanması hedeflenmeli, dünya bunu hedefliyor. Türkiye’de bu kişilerin nasıl bir oran oluşturduğuna da bakacak olursak, 65 yaşın üzerindeki kişi sayısı yaklaşık 8 milyon, kronik rahatsızlığı olan kişi sayısı 22 milyon civarında. 65 yaş üstü aynı zamanda kronik rahatsızlığı olması nedeniyle yaşanan çakışmadan dolayı bu yıl Türkiye’nin ihtiyacı olan grip aşısı 14 veya 15 milyon doz. Sadece risk gruplarıyla sınırlı bir aşılama yaptığımızda. Geçen sene de Sağlık Bakanlığı aynısını yapmıştı ve 1 milyon 300 bin civarında Türkiye’ye grip aşısı gelmişti. Üstelik bu aşıların gelişi Aralık ayı sonunu bulmuştu. Dolayısıyla risk grupları Aralık ayı sonuna kadar 1 milyon 300 bin kişi aşılanabilmişti. Grip aşısının en iyi yapılma dönemi Ekim 15 ile Kasım ayı 15’i arasıdır. Ama bu yıl farklı bir yıl. Bu yıl, covid-19 pandemisinin devam ettiği bir yıl”

87 YAŞINDAKİ AHMET AMCA’YA GRİP AŞISI YOK

Grip aşısının tüm risk gruplarına ivedilikle ücretsiz uygulanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gaye Usluer, her yıl grip aşısı yaptıkları 87 yaşındaki Ahmet Amca’ya bu yıl grip aşısı yapamayacaklarını yine sosyal medya hesabından duyurdu. Usluer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl grip aşısı olan 87 yaşındaki Ahmet amcamız geldi bu sabah. Dur bakalım puanına dedik. Yaşı nedeniyle 1+1+1=3 Hipertansiyon nedeniyle +1 etti mi 4 ama 5 büyük 4 olunca Ahmet amcamız risk grubundan çıkmış oldu. ‘Bu yıl sana aşı yok 5'i bulmadan gelme’ dedik.”