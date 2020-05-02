Remdesivir ilacı nedir? Remdesivir corona virüsü tedavisinde etkili mi?

Son günlerde sıkça konuşulan Remdesivir ilacı, Afrika’daki Ebola salgını tedevisinde kullanılmıştı. Corona virüsü salgınında ise bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, bir yandan da çeşitli ilaçların corona virüsü üzerindeki etkisi araştırılıyor. Peki Remdesivir corona virüsü tedavisinde etkili mi? Remdesivir nedir? İşte merak edilen bu soruların yanıtları…

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir’in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildi.

Koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına yanıt olarak Gilead, etkilerini incelemek için Çin tıbbi yetkilileri ile işbirliği içinde “az sayıda hasta” için remdesivir sağladı. Gilead ayrıca remdesivir’in SARS-CoV-2’ye karşı laboratuvar testlerine başladı. Gilead, remdesivir’in hayvanlarda SARS ve MERS’e karşı “aktif olduğu” belirtti.

CORONA VİRÜSÜNDE ETKİLİ Mİ?

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı antiviral ilacın corona virüsü tedavisinde “net bir etkisi” olduğunu söyledi. Fauci, “Veriler, Remdesiviri’n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu durum ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtlıyor” ifadesini kullandı.

ABD’Lİ HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

New England Journal of Medicine’de makaleye göre ise Wuhan seyahati sonrası hastalanan 35 yaşındaki bir erkek deneme süreceindeki tedaviye olumlu yanıt verdi.

Haberde Remdesivir asdlı ilacı alan adamın ilaçtan bir gün sonra iyileşme belirtileri gösterdiği öne sürüldü. Haberde ayrıca deneme sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmadığı da belirtildi.

Providence Bölgesel Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalık Bölümü Başkanı Dr. George Diaz, ​​“Tedaviden önce yüksek ateşi vardı ve giderek hastalanıyordu. Tedaviden sonra ise ateşi azaldı ve artık oksijene ihtiyacı kalmadı. Akciğerleri temizlendi ve genel olarak kendini daha iyi hissetti” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Dr. Diaz, ilacın koronavirüs için etkili bir tedavi olup olmadığını belirlemek için ilacın büyük klinik çalışmalarla incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.