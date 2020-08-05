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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 'maske' önleminin corona virüsüne karşı yakın koruma olarak kullanılması gerektiğini hatırlattı.

09:26 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli uyarı

Kurban Bayramı tatilinde sahil beldelerinde ortaya çıkan görüntülerden sonra, okulların da açılacak olmasıyla birlikte endişeler giderek artıyor. 4 Ağustos’ta açıklanan tabloya göre virüs tespi edilen hasta sayısı tekrar binlerin üzerine çıkarak 1083 oldu.

Maske ve mesafe önlemine uymayan vatandaşlar riskin artmasına sebep olurken uzmanlar sık sık uyarılar yapıyor. Sosyal medya hesabından, maskenin ‘yakın koruma’ olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Her adımda risk mesafesini ayarlayın.’ mesajını verdi.

Son güncelleme: 09:28 05.08.2020
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