Sağlık çalışanlarına ‘lavaş arası peyniri’ hak gördüler

Covid-19 salgını ile mücadele ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının görev yaptıkları yerlerde nasıl besledikleri konusunda gerçeği SES Manisa Şubesi yayınladığı iki kare fotoğrafla gözler önün serdi.

SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel'in sosyal medya üzerinden paylaştığı Manisa Halk Sağlığı Laboratuvarlarında PCR testi yapan sağlık çalışanlarına verilen bir öğün ‘Lavaş arası peynir' fotoğrafı tepkilere sebep oldu.

“BIRAKIN İNSANI KÖPEĞE VERSENİZ YEMEZ”

SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel, paylaştıkları fotoğrafı kendisini çektiğini ve görünce büyük üzüntü ve utanç duyduğunu dile getirdi.

Manisa Şehir Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi hafsa Sultan Hastanesi ile Manisa Halk Sağlığı Laboratuvarı olmak üzere kentte 3 yerde PCR testinin yapıldığını ve test yapılan yerde görev yapan sağlık çalışanlarının en büyük sıkıntısının yemek olduğuna dikkat çeken Demirel, “Buralarda sağlık çalışanları 24 saat nöbetleşe görev yaparak günde 2 bin tane PCR testi yapıyorlar. İlk başladıkları dönemlerde yemekleri yoktu. Kendi koşulları çerçevesinde yemeklerini karşılıyorlardı. Sonra İl Sağlık Müdürlüğü 2 öğün bir yemek ayarladı. Ama gelen yemekleri bırakın insan yemesini, köpeğe verseniz yemek. Kimisini içinde tavuk eti oluyor, kimisini içinde domates Kimisini içinde ise fotoğrafta gösterilen gibi sadece peynir oluyor. Yanında ek olarak verilen meyveler ise çoğunun çürük olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DURUMU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE İLLETTİK AMA SES YOK”

PCR testlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının yaşadığı yemek sıkıntısını İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılı olarak ilettiklerini ifade eden SES Manisa Şube Başkanı Demirel, ancak olumlu bir cevap alamadıklarını söyledi.

SES Mani a Şube Başkanı Demirel, “Yaşanan bu sıkıntıyı yaklaşık 10 gün önce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bir yazı ile ilettik. Ancak hala bir değişimin olmadığını gördük. Bu nedenle yaşanan sıkıntıyı göstermek amacıyla PCR'de çalışanların ne yediğinin fotoğrafını paylaşmak zorunda kaldık. Paylaşılan fotoğrafı ben çektim ve yaşanan o rezilliği kendi gözümle gördüm. Verdikleri bir yemek değil. PCR testi dikkat gerektiren bir test. Burada çalışan arkadaşlarımız 24 saat boyunca dışarı çıkmıyor. Dışarı çıkıp yemek yeme şansları yok. Kendisine gönderilen yemeklerle beslenme şansları var. Ancak gönderilen yemeklerde yenecek gibi değil.” diye konuştu.

“BU BÜYÜK BİR AYIP VE UTANÇTIR”

Paylaştıkları fotoğrafın sağlık çalışanları için büyük bir utanç tablosu olduğunu söyleyen SES Manisa Şube Başkanı Demirel, yaşanan sorunun giderilmesi için çağrıda bulundu.

SES Manisa Şube Başkanı Demirel, “Bu büyük bir ayıp ve utançtır. Konuştukları zaman ‘Sağlık çalışanlarının haklarını ödeyemeyiz' diyorlar. Bizim hakkımızı böyle mi ödüyorlar. Bu sıkıntının bir an önce düzelmesini talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarına ve özellikle PCR testinde görev yapan arkadaşlarımıza insani koşullarda yemeklerin verilmesini talep ediyoruz. Pandemeyi sadece sağlık çalışanlarıyla atlatamazsın. Eğer sağlık çalışanlarını desteklerseniz bu pandemeyi atlatabilirsiniz. Sağlık çalışanlarına verecekleri yemek bir lütuf değildir. Yapılması gereken bir şeydir.” dedi.

AYNI SIKINTIYI FİLYASYON EKİBİDE YAŞIYOR

24 saat nöbetleşe usulü görev yapan PCR testindeki sağlık çalışanlarına verilen yemekler konusunda kendilerine de şikayet geldiğini dile getiren Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran ise filyasyon ekiplerinde çalışanlarında aynı durum ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Manisa Tabip Odası Başkanı Duran, “PCR testlerinde çalışan arkadaşlarımızı yemekleri daha önce yoktu. İtiraz etmeleri sonucunda yemekler gelmeye başladı. Ancak yemekleri görüyoruz ki bir sağlık çalışanının yiyebileceği yemekler değil Bu konuda bize bir çok şikayetler geldi. Önemli bir konuda görev yapan sağlık çalışanlarının böyle bir uygulama ile karşı karşıya kalması Türkiye'ye yakışan bir durum değil. Yemekleri daha farklı bir şekilde sağlanabilir. Yemek sorunun sadece PCR testlerinde çalışan arkadaşlarımız değil filyasyon ekiplerinde çalışan arkadaşlarımızda da yaşanıyor. Filyasyon ekiplerine katılanların günlük maaşlarından kesilen 12 lira ile kumanyaları sağlanıyor. Peynir ekmek olarak verilen kumanyaları için her gün 12 lira ödemek zorunda kalıyorlar. Bu para ise maaşlarında kesiliyor. Böyle bir durum olamaz. Kendi hayatını riske atan sağlık çalışanlarımızın böyle bir muamele ile karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Böyle bir dönemde sağlık çalışanlarının yemeklerinin bile doğru dürüst karşılanamaması, insanca yiyebilecek kumanyaların olmaması sağlık sektörünün ve Türkiye'nin utancıdır. Yaşanan bu utancın giderilmesi için gereken neyse yapılsın.” ifadelerini kullandı.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel'in paylaştığı ‘Lavaş arası peynir' fotoğrafının ardından Manisa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, konunun doğruluğu hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ‘sağlık personeline 24 saat boyunca gelen tek yemek’ başlıklı paylaşımlara ilişkin iddiaların doğru olup olmadığını tespit etmek amacıyla Valiliğimizce inceleme başlatılmıştır.”