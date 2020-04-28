Son dakika… Ücretsiz maske dağıtımına kısıtlama geldi

Türkiye’nin corona virüsü salgınıyla mücadelesinde 50 gün geride kaldı. 11-21 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da eczaneler aracılığıyla 13 milyon maske dağıtıldı. İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Oda tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

* Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

KAFA KARIŞTIRAN UYGULAMA

Yeni uygulama öncesi 20 yaşından küçük olanlar ile 65 yaşından büyük olanlar maske alamıyordu. Bu yaş grubundaki vatandaşlara da süresiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Maske satışı yasak olduğu için işverenlerin nereden ve nasıl temin edeceği merak konusu oldu.

İŞ YERLERİ DMO’DAN TEMİN EDECEK

Habertürk TV’ye konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni düzenlemeyle ilgili olarak şunları söyledi:

* İstanbul’da 5 bin eczane 15 gündür maske dağıtıyor. Vatandaşlarımızın maske ulaşması ve eczanelerdeki yoğunluk anlamında sıkıntılar yaşadık. Yaşadıklarımızı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’yla paylaştık.

* Uygulamada şöyle bir değişiklik oldu. Kamu kurumlarında çalışan ya da bir iş yerinde SGK’lı çalışan vatandaşlarımızın maskelerini, çalıştıkları kurumlar/ iş yerleri temin edecek.

BULAŞ RİSKİ AZALACAK

* Kurumlar ve iş yerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) temin edecek. Herke çalıştırdığı personele maskesini dağıtmak zorunda kalacak.

* Bunun iki yönlü faydası olacak. Vatandaşın maskeye ulaşım hızını artırmış olacağız. Eczanelerimizdeki yoğunluğu azaltacağımız için bulaş riski de azalacak. Bu da ciddi bir katkı sağlayacak.

KİMLER MASKE ALABİLECEK?

* Kamu kurumu ya da SGK’lı çalışanların 20 yaş üstü çocukları, 65 yaş altı anne-babaları, çalışmayan eşleri, eczanelerden ücretsiz maske alabilecek. Kaba bir hesapla 6 milyon kişi maske almaya devam edecek.

20 YAŞ ALTINA VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAK YASAK!

Nüfusu 83 milyon 154 bin 997 olan Türkiye’de 20 yaşın altında 25 milyon 561 bin kişi bulunuyor. 65 yaş ve üzerindekilerin sayısı ise 7 milyon 550 bin. Yani Türkiye'de 33 milyon 112 bin 547 kişiye sokağa çıkmak yasak. Sokağa çıkması ‘serbest’ olan 50 milyon 42 bin 450 kişi bulunuyor.

SGK’LI SAYISI 22 MİLYON, KAMU PERSONELİ 4.5 MİLYON

Türkiye’de şuan SGK’ya kayıtlı 22 milyon kişi bulunuyor. Kamuda çalışan kişi sayısı ise 4 milyon 569 bin 916.

‘MASKE ALABİLİR’ SAYISI 23.5 MİLYON

Bu da maske alma hakkı olan kişi sayısının yaklaşık 23.5 milyon kişi olduğunu ortaya koyuyor.