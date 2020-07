Süper annelere pandemi önerileri

Corona virüsü salgınıyla birlikte kadınların yükü daha da arttı. Pek çok kadın, bir yandan virüsün yarattığı kaygı ve stresle başa çıkmaya çalışırken; bir yandan da çocuk-ev ve iş sorumluluğu arasında sıkışıp kaldı. Ancak bu yıpratıcı süreçten kurtulmak çok da zor değil… İşte Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu'nun tavsiyeleri…

MUTLAKA İŞ BÖLÜMÜ YAPIN

– Evin tüm işleri yalnızca sizin göreviniz değildir. Aile üyeleriyle evin ortak sorumluluklarında görev almaları konusunda konuşun. İş bölümü size düşen yükü hafifletecektir. Sorumluluk paylaşımı ve görev dağılımı yapın ve hep birlikte bu düzeni sürdürmeye çalışın.

– Her zaman kendinizi iyi hissedemeyebilirsiniz. Böyle durumlarda sevdiklerinizden ve ailenizden yardım istemekten kaçınmayın. Sizi anlamalarını beklemeden duygularınızı açıkça paylaşın ve sorunu onlarla konuşun.

Ev işlerine keyif katın

– Hoşlanmadığınız bir işi yaptığınız sırada sevdiğiniz şeylerin size eşlik etmesini sağlayın. Örneğin ütü veya temizlik yaparken ilgi duyduğunuz bir konu hakkında video izleyebilir, sevdiğiniz bir müziği dinleyebilirsiniz. Böylece hem daha verimli zaman geçirecek hem de işinizin daha hızlı bittiğini göreceksiniz.

– Kendinizi yorgun hissettiğinizde ara verin. Yetiştirmeniz gereken çok önemli bir iş yoksa mutlaka vücudunuzun dinlenme isteğine kulak verin. Bitkin ve tükenmiş hissettiğinizde çay, kahve molası verebilirsiniz.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

– Yapılacaklar listenizde her gün için kısa da olsa mutlaka kendinize zaman ayıracağınız veya sevdiğiniz bir uğraş olsun. Günde 20-30 dakikayı yalnızca kendinize ayırın.

– Düzenli ve planlı yaşayın. Günlük veya haftalık yapılacaklar listeniz olsun. Örneğin, yarın yapmanız gereken işleri kısaca yazdığınız bir kağıdı buzdolabına yapıştırın. İşlerinizi zihninizde planlamak yerine somut olarak gözünüzün önünde olması daha az stres yükü oluşturur.

Kaliteli zaman geçirin

– Sağlıklı anne-çocuk iletişimi için her an çocuğunuzla ilgilenmeniz, onunla oyun oynamanız gerekmez. Önemli olan onunla kaliteli zaman geçirmenizdir. Çocuğunuzun oyununa her an dahil olmanız hem onun psikolojisi için sağlıklı değil hem de sizin kendinize vakit ayıramamanıza sebep olup, yapacağınız işleri aksatacaktır.

– Ailece etkinlikler yapmak herkese iyi gelir. Özellikle çocuklar için aile üyelerinin bir araya gelip yaptığı etkinlikle aile bağlarınızı güçlendirecek ve çocukları çok mutlu edecektir. Birlikte yapacağınız etkinliklerin (Kutu oyunları, ortak resim etkinliği, sinema saati, ortak temizlik saati gibi) olması anne olarak üzerinize düşen yükü de hafifletecektir.