Tabip Odası Başkanı: Sesimizi duyan var mı?

Eskişehir- Bilecik Tabip Odası Başkanı (EBTO) Dr. Nesrin Ekici, pandemi döneminde yitirilen sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara dikkat çekmek amacıyla tek kişilik yürüyüş gerçekleştirdi.

‘SESİMİZİ DUYAN VAR MI?’

EBTO önünde gerçekleşen basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile diğer emek ve demokrasi güçleri destek verdi. EBTO Başkanı Nesrin Ekici, oda binasının bulunduğu Doktorlar Caddesi'nden elinde ‘Tükeniyoruz, ölüyoruz. Sesimizi duyan var mı?' pankartı ile İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürüdü.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüşünün ardından tekrar oda binasına yürüyen başkan Ekici, Doktorlar Caddesi'nde bulunan Eskişehir-Bilecik Tabip Odası önünde sağlık çalışanları ve demokratik kitle örgütleri tarafından alkışlarla karşılandı. Başkan Ekici, daha sonra bir basın açıklaması yaptı.

HER GÜN HATIRLATACAĞIZ

Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceklerini belirten başkan Ekici şunları söyledi:

“Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her gün 50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan COVID-19'dan hayatını kaybediyor. COVID-19 Salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz”.

YÖNETİLİŞ BİÇİMİN YETERSİZ VE KAYGI VERİCİ BULUYORUZ

COVID-19 salgın sürecinin bugüne kadarki yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici bulduklarını ifade eden başkan Ekici, yetkililerden acil ve kapsayıcı bir program açıklamalarını beklediklerini söyledi ve şöyle devam etti:

“Ülkenin en önemli ve gerçek gündeminin COVID-19 salgını olduğunun kabul edilmesini ve ülkeyi yönetenler başta olmak üzere tüm kişi ve kurumların bu gerçekliğe uygun tutum almasını istiyoruz. TBMM'nin açılmasını beklemeden bütün partilerin COVID-19 salgını konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri için çağrı yapıyoruz”.

SALGIN, VATANDAŞLARIN BİREYSEL ÇABALARIYLA ÖNLENEMEZ

Sağlık çalışanlarının taleplerini sıralayan EBTO Başkanı Nesrin Ekici şunları söyledi:

* Türkiye Tabipler Birliği olarak uzmanlık dernekleri ile birlikte COVID izleme heyetimizin birikimini ve önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin oluşmasını, ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda çağrıcı olmasını istiyoruz.

* Sağlık Bakanlığı'nın TTB, bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleri ile birlikte ‘COVID-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi' oluşturmasını talep ediyoruz.

* Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemez. Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte uygulandığında anlamlı olur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı İl Hıfzıssıhha Kurullarını işlevli kılmalı, başta belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere işçi-memur sendikaları, hemşeri-köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve vakıflarına kadar bütün demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürece katmalıdır.

* Hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm – kalım savaşına dönüşen COVID-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak destekleyecek, hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın ‘meslek hastalığı' tanımını kabul edecek Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz.

* Yıllardır dillendirdiğimiz ve AKP hükümetlerinin ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı' ile cisimleşen; sağlıkta özelleştirme – performans sistemi ve kamu özel idaresi odaklı milyarlık kiralara neden olan şehir hastanelerinin COVID-19 salgını ile insanı değil sermayeyi ve karı öncelediği görülmüş oldu. Sağlıkta dönüşüm programı yarattığı tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmeli, salgın biliminin öngördüğü üzere kamusal bir sağlık programı hayata geçirilmelidir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA SAATİ 6 SAATE İNDİRİLMELİ

* Salgının yaygınlaştığı ve uzun süreceğinin yadsınamaz hale geldiği bir dönemde hekimler ve sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saate indirilmesini, dinlenme yer ve zamanlarının pandemi göz önünde bulundurularak yapılandırılmasını ve yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman sağlanmasını, bu hususta hiçbir aksama yaşanmamasının sağlanmasını istiyoruz.

* Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına dair insan yaşamını önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan yasal ve idari düzenlemelerin hak kaybı yaratmadan ve en dezavantajlı, yoksul kesimleri – emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.