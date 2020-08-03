Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Gerçek testlerle vaka sayılarındaki artış ortaya çıkacaktır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Kurban Bayramı’ndaki insan hareketliliğine karşı önlem alınmamasını eleştirdi, vaka sayılarındaki artışla birlikte bazı illerde Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin valilik verileriyle uyuşmamasına dikkat çekti. Adıyaman, Kurban Bayramı’daki insan hareketliliğinin etkisinin 14 gün sonra görüleceğini söyledi.

“BÜTÜN DÜNYA İKİNCİ DALGAYI BEKLERKEN AÇARSANIZ…”

SÖZCÜ’ye konuşan Adıyaman, corona virüsü önlemlerinin hiçe sayıldığı, sahillerin dolup taştığı görüntüleri yorumlarken şunları söyledi:

* Gerçekten üç ay boyunca insanlar çok yoruldu. Ve insanların özelliğinde vardır. Gevşeme verildiği zaman yaşadıkları düzeni isterler.

* Bütün dünya ikinci dalgayı beklerken, ikinci dalgayı beklemiyoruz derseniz, yeniden açılma dediğimiz tüm tedbirler basamaksız kademesiz bir anda açarsanız, 7 Haziran’da 800'lere düşen vaka sayıları 15 gün sonra bin 600'lere ulaşır.

“VAKA SAYILARINDA İLERİ DERECE ARTIŞ VAR”

Yapılan açıklamalarda vaka sayılarının binin altında gösterilmesinin test sayısının azalmasıyla ilişkisi olduğunu vurgulayan Adıyaman, “Çeşme'sinden Bodrum'una, Sinop'undan Diyarbakır'ına kadar vaka sayılarında ileri derece artış olduğu haberleri geliyor. Erzurum ve Malatya valileri sağlık bakanlığının verileriyle çelişen açıklamalar yaptılar” diye konuştu.

“SONUÇLARINI 14 GÜN SONRA GÖRECEĞİZ”

Toplumsal hareketliliğin, özellikle sahillerdeki hareketliliğin azaltılması gerektiğini belirten Adıyaman şöyle devam etti:

* Ama siz her şeyi açarsanız bayramda bütün sahil yerlerini serbest bırakırsanız, insanlar sahillerde üst üste denize girmesini kafelere girmesini engelleyemezsiniz.

* Pandemilerde mücadele iki şekilde olur, bir yurttaşların kendilerinin bir takım tedbirler almasıyla, sosyal mesafe, hijyen, maske, el yıkama gibi.

* Bir de kamunun alacağı tedbirler var. Siz kamu olarak kişisel mesafeyi koruyacak şartları ortadan kaldırırsanız, her şeyi serbest bırakırsanız bu konuda yurttaşları dikkat etmiyorlar diye suçlayamazsınız.

* Siz tüm kamusal tedbirleri hızlı bir şekilde ortadan kaldırın, ondan sonra da yurttaşlara ‘vay siz dikkat etmiyorsunuz’ deyin. Bu ciddi ülkelerde, ciddi yönetimlerde olacak şey değildir.

* Siz plajları açarsanız insanlarda bunu yapar. Bu bile Türkiye'de pandemi mücadelesinin toplum sağlığının değil ekonomik ve siyasal çıkarları ön plana alınarak yapıldığını ortaya koyuyor. Yaşanan tablonun sonuçlarını 14 gün sonra hep birlikte göreceğiz.

“VAKA SAYILARININ ARTIŞ GÖSTERECEĞİ ORTAYA ÇIKACAKTIR”

Kurban Bayramı’nın arife gününden itibaren toplumsal hareketliliğin başladığına dikkat çeken Adıyaman, “14 gün sonra bunun sonuçları ortaya çıkacaktır. Ve eğer gerçekten test yapılırsa Türkiye'de vaka sayılarının çok artış göstereceği ortaya çıkacaktır” dedi.