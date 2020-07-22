Vali uyardı: Vakalar artıyor düğün ve cenazelere gitmeyin

Karadeniz Bölgesinde yaklaşan fındık sezonu ve düğünlerin yapılmasına izin verilmesiyle birlikte bazı illerde Covid-19 vaka sayılarında artış görülmeye başlandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel’de sosyal medya hesabından vatandaşları uyararak maske,mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesini istedi.

“DÜĞÜN VE CENAZELERE GİTMEYİN”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sonel, son günlerde kentte vaka sayısının tırmanışa geçtiğini ifade ederek, “Son günlerde Ordu genelinde düğün ve cenazelere il dışından gelen misafirlerin bulaştırdığı pozitif vakalar maalesef artmaya başlamıştır. Lütfen rehavete kapılmayalım. Düğün ve cenazelere zorunlu olmadıkça gitmeyelim. Maskemizi takalım. Sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat edelim” dedi.

“İKİ MAHALLE KARANTİNADA”

Diğer taraftan 5 gün önce Çatalpınar ilçesinde bir kısmı karantinaya alınan Sayacatürk mahallesinde, virüsün mahallenin diğer bölgelerinde de görülmesi üzerine Ordu Valiliği tarafından tamamında karantina uygulanmasına geçildi. Altınordu ilçesinde de bir mahalle de karantina uygulaması devam ediyor.