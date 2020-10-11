Zorluklara birlikte göğüs geren engelli çift, coronayı da yendi

Mesut ve Fatma Aykuş çifti, günlük yaşamlarında karşılaştıkları birçok sorunu birbirlerinin desteğiyle aşmayı başardı. Birbirlerine verdikleri destekle çevrelerine örnek olan çift, corona virüsünü de birlikte yendi.

9 Eylül’de Mesut Aykuş’a ateş, terleme ve kas ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkiklerden sonra corona virüsü teşhisi kondu. Hapşırma, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı ve şiddetli eklem ağrısı şikayetleri de baş gösteren Mesut Aykuş’un, testinin pozitif çıkması üzerine aynı gün Afyon Sağlık Bilimler Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine başlandı.

Eşine göre durumu daha iyi olan ve nefes alma zorluğu çeken Fatma Aykuş ise ev karantinasına alındı. 4 gün hastanede kalan Mesut Aykuş daha sonra eve gönderildi. Mesut ve Fatma Aykuş çifti tedavi sürecinin sonunda coronayı birlikte yenmeyi başardı. .

“ENGELLİLERİN DAHA FAZLA DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR”

Mesut Aykuş, “Üç aylık bir tedbir süreci devam ediyor. Engellilerin daha çok dikkat etmesi ve bu konuda daha bilinçli olması gerekiyor” şeklinde konuşurken, Fatma Aykuş da “Herkesin daha iyi, daha güzel şekilde tedbirli olmalarını diliyorum.” dedi. (DHA)