İzmir depremi DASK’a olan talebi patlattı

DASK, İzmir dahil depremden etkilenen toplam 14 ilden 9 Kasım itibarıyla yaklaşık 15 bin hasar ihbarı aldı, sonuçlanan dosyalar için 15 milyon TL tazminat ödemesi yaptı. DASK Koordinatörü Erdal Turgut, “Hedefimiz, depremden sonra sahada sigortalılarımızın yanında olarak depremin yaralarını en kısa sürede sarmak. Bunun için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

ÖNEMİ DAHA ÇOK ANLAŞILDI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 30 Ekim İzmir Seferihisar merkezli depreminin ardından Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranların sayısının arttığını açıkladı. Vatandaşların depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemini hatırlayarak sigorta yaptırmaya başladığını belirten Erdal Turgut şunları söyledi: “DASK olarak önceki deneyimlerimizden de biliyoruz ki deprem geçirmiş illerde sigortalılık oranları daha yüksek oluyor. İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde de depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgide çok ciddi bir artış oldu. Önceki depremlerde de görüldüğü gibi, vatandaşlarımız evlerini güvence altına almanın önemini hatırladılar ve sigortaya yöneldiler. Biz de depremden sonra poliçe üretimlerimizi durdurmadık ve poliçe üretiminde İzmir genelinde ise yüzde 169'luk bir artış yaşadık. Depremin ardından İzmir'deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 bin 55'ten 660 bin 954'e yükseldi.”

DASK 15 MİLYON TAZMİNAT ÖDEDİ

Depremin ardından çok kısa sürede ödemelere başladıklarını hatırlatan Turgut, “DASK olarak hedefimiz, depremden sonra sahada sigortalılarımızın yanında olarak depremin yaralarını en kısa sürede sarmak. Hasar ihbarlarını en kısa sürede sonuçlandırmak için aralıksız çalışıyoruz. 9 Kasım itibarıyla depremden etkilenen 14 ilden aldığımız toplam hasar ihbarı yaklaşık 15 bine ulaştı. Sonuçlanan dosyalar için 15 milyon TL tazminat ödemesi yaptık” dedi.

İKİNCİ İLETİŞİM MERKEZİNİ KURDU

DASK, ikinci DASK İletişim Merkezi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD iş birliğiyle Sakarya Caddesi üzerindeki İyilik Noktası'nda kurdu. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahibi olan ve evleri depremden hasar gören vatandaşlar, bu merkezden hasar ihbarını nasıl yapacakları ile ilgili bilgi alıp hasar dosyalarını takip edebilecekler. Turgut, “Sigortalılarımızın herhangi bir soruları olduğunda bize kolaylıkla ulaşmalarını istiyoruz. Bunun için Çağrı Merkezimizin yanı sıra iki de İletişim Merkezi ile yanlarındayız” dedi.