Kredi çekerken neden Hayat Sigortası yaptırmalıyız?

Hükümetin aldığı bir kararla kamu bankalarının Haziran ayı başından itibaren konut kredisi faizlerini önemli oranda düşürmesi sadece emlak piyasasını değil hayat sigortalarında da hareketliliğe neden oldu. 1 yılı ödemesiz olmak üzere sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 olarak uygulanan düşük faizleri fırsat bilen tüketiciler bankaların kapısını çalmaya başladı. Bankadan kredi çekerken şartlardan biri ise hayat sigortası oluyor.

Hazırlanan sigorta poliçesinde hayat sigortasının hangi durumlarda devreye gireceğinin bilgisi detaylı olarak yer alıyor. Kredili hayat sigortası banka adına güvence sağlamasının yanı sıra yakınlarınız için de güvence sağlıyor. Çünkü sigortalının vefat etmesi durumunda banka sigorta şirketinden kalan borcun ödenmesini istiyor. Bu sayede hem mirasçılar mağdur olmazken, hem de banka vermiş olduğu krediyi sigorta şirketinden tahsil ediyor. Hayat sigortasında primler yaş yükseldikçe artıyor.

TÜKETİCİ İSTEDİĞİ ŞİRKETTEN YAPTIRABİLİR

Bankaların kredi çekecek vatandaşlardan istediği ‘Hayat Sigortası' şartı ise tüketicilerin hayat sigortasını nereden yaptıracağı konusunu yeniden gündeme getirdi. Çünkü bu konuda uzun bir süredir acenteler ve bankalar arasında ciddi bir rekabet var. Kredili hayat sigortalarında tüketicinin sigorta şirketi seçiminde özgür olması ve kredi aldığı bankanın çalıştığı sigorta şirketleri dışındaki şirketlerden de sigorta yaptırma serbestliği olduğunu unutmamak gerekiyor. Bankaların kredi çeken tüketiciye sigortayı kendisinden yaptırması konusunda baskı yapması kanunen yasak.

MASRAF OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Özellikle Haziran ayı başından itibaren bankaların kredi oranlarını düşürmesi ile birlikte hayat sigortası prim üretiminin Bankasürans desteği ile artmasını beklediklerini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Çünkü ihtiyacı olan tüketiciler kredi talebini artırıyor” dedi. Kredi kullanan kişilere hayat sigortalarının önemi konusunda da hatırlatma yapan Sincek, “Bankalardan kullandırılan ev ve araç gibi krediler uzun süreli krediler. Özellikle ev için alınan kredilerde 5-10 yıl süre ile veriliyor. Bu noktada bankalarımız kredi kullanan kişilerden hayat sigortası yapılmasını istiyor. Toplumumuzda ise maalesef kredi kullanılırken bu tür ek masraflar tüketiciler tarafından bir yük olarak görülüyor. Ama Pandemi süreci gösterdi ki gelecekte ne gibi daha farklı riskler ile karşılaşılacağımız belli değil. Bu dönem özellikle tasarrufun ve sigortanın önemini bize gösterdi. Bu nedenle bireylerin kendilerini ve mirasçılarını teminat altına almaları daha da önemli hale geldi” diye konuştu.

KREDİLİ HAYAT SİGORTASI YAPTIRMANIN FAYDALARI

1) ‘Kredili hayat sigortası'nda banka müşterisi, sakatlık, maluliyet vb. gibi durumlarda kendisini, vefatı halinde de geride kalan sevdiklerini güvence altına alıyor.

2) Bireylerin kredi borcunun bankaya ödenmesini sağlıyor;

3) Böylece bireyin kredi ile satın aldığı konutu kaybetme riski ortadan kalkıyor.