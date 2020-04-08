Merak edilen soru: Emeklilik yaşını düşürebilir miyim?

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar gerekli şartları sağlayarak en erken emekli olabilecekleri tarihi araştırıyor. Kişilerin yaşamındaki farklı koşullar emeklilik tarihlerini etkiliyor. İşte sorularla emeklilik…

SORULARLA EMEKLİLİK



20 Eylül 1970 doğumluyum. 7 Ocak 1993 tarihinde memuriyete başladım. 26 Ağustos 1990-27 Şubat 1992 tarihleri arasında askerlik yaptım. Askerliğimi saydırırsam emeklilik yaşım 54'ten aşağıya iner mi?

Askerlik sürenizin bir ayını borçlanırsanız, emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan, 53 yaşınızı dolduracağınız 20 Eylül 2023'te emekli olabilirsiniz