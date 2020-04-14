Sigorta şirketlerinin maliyetleri artıyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdüren corona virüs nedeniyle yollardaki otomobil sayısı azaldı ancak meydana gelen trafik kazalarının şiddeti arttı. Bir anda onlarca aracın birbirine girdiği kazalar meydana gelmeye başladı. Şehir içerisinde de yolları ilk kez bu kadar boş gören sürücüler bastılar gaza ve büyük kazalara neden oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Diğer taraftan döviz artışı yedek parça maliyetlerini artırdığı için sigorta şirketleri için ayrı bir sorun daha gündeme geldi. Sigorta yazarı Can Kantar, son dönemde sigorta şirketlerinin maliyetlerinin arttığını kaydetti.

PRİM ÜRETİMLERİ YÜZDE 30 AZALDI

Can Kantar'ın yazısının devamı şu şekilde; Sigorta şirketlerinin prim üretimleri yüzde 30 azaldı. Şirketler sağlık sigortalarında teminat kapsamında olmamasına rağmen Covid 19 risklerini üstlendiler. Bu önemli bir maliyet. Şirketler ayrıca işleri azalan acentelerine çeşitli destek paketleri açıklıyorlar. Oto servislerine gelen araç sayısı yüzde 70 azaldı. Bir yandan da oto servislerine destek olmaya çalışıyorlar. Bu arada herkes evde oturduğu için evde gerçekleşmesi muhtemel riskler artmış durumda. Yani konut sigortalarının tazminatlarında artış var. Ambulans firmaları da özel sağlık sigortası hastası taşıdığı için ambulanslarına basınçlı sedye ve koruyucu malzemeler için yine sigorta şirketlerinin kapısını çalıyor. Anlayacağınız sigorta şirketleri destek olarak bütün bunlara samimiyetle cevap vermeye çalışıyor. Bunların yanında “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 7 milyon TL bağışta bulundu.

Bir yandan da sigortalılar ‘biz de zor durumdayız' diyor. Bu süreçte risk oluşturmayan poliçelerimizde bir iki aylık vade uzatma olabilir mi diye şirketlere soruyorlarmış. Bazı sigorta şirketlerinin bu alternatifin teknik analizini masaya yatırdıklarını duyuyorum. Evet ne yazık ki bu krize hazırlıksız yakalandık. Herkes birbirinden bir şey bekliyor. Böyle ortamlarda tabii ki birbirimize destek olmalıyız. Olabildiğince hakkaniyetle tabi. Sağlıkla kalın “EVDE KALIN”.