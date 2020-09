94 yaşında Instagram rekoru kıran David Attenborough kim?

Şöyle bir insan düşünün… Televizyonlar siyah beyazken ödülleri topladı, televizyonlar renkli yayına geçti, yine ödülleri topladı. Yıllar içinde teknoloji ilerledi HD görüntüye geçildi, o yine ödülleri topladı. Aradan geçen yıllarda üç boyutlu görüntü teknolojisi ve 4K yayın için ürettiği içeriklerle de rafına birkaç ödül daha koydu. BBC'nin efsane yöneticisi, belgesel yapımcısı Sir unvanlı David Attenborough İngiltere'de neredeyse ulusal bir hazine olarak kabul ediliyor.

94 yaşındaki yaşayan efsane belki de üstüne yapılan Türkçe dublajını izlediğiniz çoğu doğa belgeselinin yapımcısı ve seslendirmeni. Attenborough bugünlerde yeniden gündemde çünkü açtığı Instagram hesabı 4 saat 44 dakikada 1 milyon takipçiye ulaştı. Attenborough böylece Jennifer Anniston'ın en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşma süre rekorunu elinden alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Instagram hesabını önceki gün açan ünlü ismin bu içeriğin yayına alındığı saatlerde 3,8 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü televizyoncu Instagram'a sadece fiziki varlığı ile bulunup torunlarının fotoğrafını paylaşmaya gelmedi, aynı zamanda IGTV için çektiği içerikleri platformda paylaşıyor. Efsanenin yeni belgeseli Gezegenimizde Yaşam'ın (A Life on Our Planet) tanıtım videosu ilk olarak platforma yüklendi. Küresel ısınma ve sonuçlarına ilişkin hazırlanan 80 dakikalık belgesel otoritelerden tam not aldı.

ʻʻ Radyo ve televizyonda 60 yıldır sizlerin karşısına çıkıyorum ama Instagram'da bunu ilk kez yapıyorum. Kıtalar yanıyor, buzullar eriyor, deniz mercanları ölüyor, balıklar denizlerimizden kayboluyor. Liste uzar gider ama bu konu hakkında ne yapacağımızı bilmiyoruz, bu yüzden bu yeni iletişim biçimini kullanmayı deniyorum. Sir David Attenborough

Attenborough aynı zamanda Instagram’a neden geldiğini anlatan bir anons videosunu da platforma yükledi. Peki ya 94 yaşında bir insanı Instagram hesabı açıp yeni belgeselinin tanıtımını yapmaya iten motivasyon ne? David Attenborough kim?

ÜNİVERSİTE ORTAMINDA DOĞDU

8 Mayıs 1926'da Batı Londra'da üç erkek kardeşin ortancası olarak dünyaya gelen David Attenborough babasının üniversitede yönetici pozisyonunda çalışması sebebiyle akademik çevrelerle oldukça erken tanıştı. Ergenliğe girişinde Leicester'daki University College'da yaşamını sürdüren Attenborough'nın ailesi Nazi Almanyası zulmünden kaçan iki kız kadreşi evlat edinmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Cambridge Üniversitesi'nden aldığı burs ile zooloji ve jeoloji eğitimi almaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Deniz Kuvvetleri tarafından askere alındı. İki yıl Kuzey Galler'de bulundu.

ASKERDEN DÖNÜNCE EDİTÖRLÜK YAPTI

Askerden döndükten sonra çocuklar için hazırlanan bilim kitaplarının editörlüğünü yaptı. 1950 yılında BBC'nin radyo programı yapımcılığı için açtığı pozisyona başvurdu, ancak başvurusu kabul edilmedi. Fakat özgeçmişi diğer BBC yöneticilerinin dikkatini çekince BBC'nin televizyon bölümü için işe alındı. İşe alındığında hayatında televizyon görmemişti. Genç David dişleri çok büyük olduğu gerekçesi ile TV'de dikiş tutturamadı. Bunun üzerine radyo departmanına yönlendirildi ve orada daha sonra çoğu kült olacak programlar yapmaya başladı. 1957 yılında BBC, doğa programlarına ağırlık veren BBC Doğal Tarih Birimi'ni kurmaya karar verdiğinde Attenborough bunun bir parçası olmak istedi ama yine reddedildi. Fakat BBC onu kaybetmek istemediği için Sehayat ve Keşif ismini verdiği başka bir birimi sadece onun için kurdu.

İSTİFA EDİP YÜKSEK LİSANSA BAŞLADI

1960'a gelindiğinde kendi isteği ile BBC'den istifa etti. Lisansüstü eğitimi için London School of Economics'te sosyal antropoloji ve sinema okumaya başladı. Buradaki eğitimini tamamlamadan BBC onu tekrar geri çağırdı ve BBC 2'nin başına geçirdi.

TANZANYA’DA FİLLER, BALİ’DE KAYIP KABİLELER…

Mart 1965'de BBC 2'nin başına geçen Attenborough istediği işleri yapmak için uygun zemin buldu. Tanzanya'ya filleri çekmek için gidiyor, Bali Adası'nın kültürünü araştırmak için Endonezya'ya gidiyor, Yeni Gine'de kayıp kabilelerin izini sürüyordu. 1969 yılında BBC'nin bütün programlarının tek karar vericisi olarak program direktörlüğüne atandı. Böylece sahadan biraz uzaklaşmış oldu. 1972'de ismi BBC'nin genel müdürü olmak için geçmeye başladığında yaratıcılığı yerine daha fazla idari işe boğulabileceği endişesiyle görevinden istifa etti, kısa bir süre sonra kuruma geri döndü fakat daha fazla idari yük almadı.

Onu daha da büyük bir üne taşıyacak Yaşam (Life…) serisine bu yıllarda başladı. The Living Planet, (Yaşayan gezegen) The Private Life of Plants, (Bitikilerin özel yaşamı) Life of Birds (Kuşların yaşamı) gibi belgeseller onu hafızalara kazıdı.

Attenborough 1977-2005 yılları arasında BBC'de 253 bölümlük vahşi yaşam programlarını seslendirdi. 1985'te İngiltere televizyonculuğuna yaptığı katkı sebebiyle Sir unvanını aldı. Sadece geçen yıl yani 93 yaşındayken Dünya Ekonomik Forumu tarafından Kristal Ödül'e layık görüldü.

94 yaşında sosyal medyaya adım atan ve dijital medyanın kurallarını hakim olduğu konvansiyonel kadar özümsemiş Attenborough daha ne kadar yaşar bilinmez ama yaşadığı sürece sağlığı izin verirse çalışacağı şimdiden biliniyor.

Editörün notu: Bu içerikteki bilgiler Attenborough’u konu alan biyografik çalışmalardan derlenmiştir.