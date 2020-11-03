Ayak kokusunu azaltan çorap ürettiler

Taylandlı bilim insanları, bakterileri öldüren ve ayak kokusunu önleyen çorap üretmeyi başardı. Araştırmanın sonuçları, corona virüsü salgını sebebiyle online yayınlanan 29. Avrupa Dermatoloji ve Venereoloji Akademisi (EADV) Kongresi’nde sunuldu.

Çorap, insan cildine zararsız özel bir kimyasalla (çinko oksit nanopartikülleri ZnO-NP) kaplanarak üretildi. Tayland Donanma Derecelendirme Okulu’nda 148 öğrenci yeni çorapları kullandı.

Öğrenciler 14 günlük bir saha eğitim kursuna atandı ve daha sonra çorap giyen bir ‘ZnO-NP kaplı gruba’ veya ‘kaplamasız çorap’ grubuna rastgele atandı.

Bu aşamadan sonra da ayak kokusu seviyeleri dermatologlar tarafından değerlendirildi. Sadece ZnO-NP maddesiyle kaplı çorapları giyen öğrencilerin ayak kokusu önemli ölçüde daha az seviyelerde çıktı.

Uzmanlar daha yoğun ayak kokusu yaşayan ve günlük yaşamları üzerinde daha büyük bir olumsuz etkiyle karşılaşan bir başka grupla karşılaştırdı. Sonuç çok başarılıydı.

Kaplanmamış çorapları olan katılımcılar, ZnO-NP kaplı çoraplara kıyasla keratoliz geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu da bulundu.

Bilim insanları, çorap üzerinde kullanılan bu kaplamayı tekstilin birçok kolunda kullanmayı hedefliyor.

