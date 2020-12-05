Düşük maaş zammı alanlar kuş sesi dinlesin

Almanya’da bilim adamları, Avrupa’nın dört bir yanından insanların doğaya bağlı yaşam memnuniyetine ilişkin anket verilerini değerlendirdi.

Avrupa genelinde 26 binden fazla yetişkinin yaşam kalitesi verileri, her bir deneğin yerel bölgesindeki kuş türlerinin çeşitliliği ile karşılaştırıldı.

Sonuçta 14 yeni kuş türüne sahip bir çevrede olmanın yıllık 1344 sterlin maaş artışıyla ödüllendirildiğinde yaşadığı zevkle eşit düzeyde olduğu ortaya çıktı.

Senckenberg Biyoçeşitlilik ve İklim Araştırma Merkezi’nde görevli ekolojist Joel Methorst, “Avrupalılar, yakın çevrelerinde yüksek bir tür çeşitliliğine ev sahipliği yapıyorsa, yaşamlarından daha memnun oldukları ortaya çıktı” dedi.

Yine Senckenberg Biyoçeşitlilik ve İklim Araştırma Merkezi’nde görevli biyolog Katrin Böhning-Gaese, “Ayrıca ankete katılan insanların sosyo-ekonomik verilerini de inceledik. Şaşırtıcı bir şekilde, kuş çeşitliliğinin, yaşam doyumu için gelirleri kadar önemli olduğunu gördük” diye konuştu.

Methorst şöyle devam etti: “Biyolojik çeşitlilik şu anda dramatik bir düşüş yaşıyor. Bu, insan refahının yoksul bir doğadan zarar görme riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle doğanın korunması, yalnızca yaşamımızın maddi temelini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hepimizin refahına bir yatırım da oluşturur.”

Çalışmanın tüm bulguları Ecological Economics dergisinde yayınlandı.