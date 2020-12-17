Google ve Facebook’a gizli reklam anlaşması suçlaması

ABD’de cumhuriyetçi avukatlar liderliğindeki oluşan bir grup, Google’a karşı anti-tröst eylemlerinde yeni bir cephe açtı.

Facebook ile diğerler rakipleri engellemek için gizli işbirliği yaptığı iddia edilen Google, çevrimiçi reklamcılık pazarının bazı kısımları üzerindeki tekelini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

İki ay önce de Google rakip arama motorlarını engellemek için Apple ile yıllık 12 milyar dolar değerinde bir gizli anlaşma yapmakla suçlanmıştı.

Google’ı Facebook ile ilişkileri nedeniyle hedef alan Cumhuriyetçiler grubuna liderlik eden Teksas başsavcısı Ken Paxton dün yaptığı açıklamada “Google, fiyatlandırmayı kontrol etmek için tekel olan gücünü defalarca kullandı. Muazzam bir hukuk ihlali olarak çevrimiçi reklamların açık artırmalarına hile karıştırmak için gizli anlaşmalara girdi” dedi.

Teksas’ın Doğu Bölgesi’ndeki federal mahkemede yapılan, Cumhuriyetçilerin önderliğindeki Google şikayet, özellikle otomatik teklif verme ve yerleştirmeyi yöneten reklam borsasını hedefliyor.

Yale Üniversitesi’nden araştırmacı ve Google’a yapılan şikayetin hazırlanmasında yardımcı olan Dina Srinivasan, finansal piyasalarda Google’ın hem reklam alıcılarına hem de satıcılarına, teknoloji satıp öte yandan reklam piyasasını yönlendirmesinin çıkar çatışmalarına neden olduğunu söyledi. Srinivasan, Google’ın çevrimiçi reklamcılıkta oynadığı rollerin sayısını sınırlamak için yasal düzenlemeye ihtiyaç oldruğunu ifade etti.

Davada, Google’ın ABD yayıncılarının çevrimiçi reklamları satmak için kullandığı araçlar için pazarın yüzde 90’ına sahip olduğu belirtildi. İddiaya göre dava, bu gücü(reklam verenler teknoloji satma rolünü) şirket içi değişim yoluyla işlemleri kanalize etmek için kullanıyor, bu da şirketin etkin bir şekilde “içeriden bilgi ticareti” yaptığı anlamına geliyor.

İki şirketinde “yayıncı açık artırmalarını Facebook lehine manipüle etmeyi kabul ettiği” iddia edilirken, davada sanık olarak yer almayan Facebook konuyla ilgili yorum yapmak istemedi.

Google davayı ‘haksız’ olarak nitelendirirken yaptığı açıklamada “Dijital reklam fiyatları son on yılda düştü. Reklam teknolojisi ücretleri de düşüyor. Google’ın reklam teknolojisi ücretleri, sektör ortalamasının altındadır. Bunlar, oldukça rekabetçi bir sektörün ayırt edici özellikleridir” denildi.