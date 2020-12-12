Limon kokusu zayıf hissetiriyor

İngiltere’de Sussex Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ses ve kokunun bir kişinin vücuduna ilişkin algısını değiştirip değiştirmediğini araştırdı. Limon koklamanın insanların daha zayıf hissetmesine yardımcı olduğu, vanilya kokusunun ise daha ağır hissetmeye neden olduğu ortaya çıktı.

Sussex Üniversitesi’nde doktora öğrencisi ve bu çalışmada baş araştırmacı olan Giada Brianza, “Çalışmamız, koku alma duyusunun vücudumuzun zihnimizdeki imajını ve ona yönelik duygu ve duyguları nasıl etkileyebileceğini gösteriyor” dedi.

Brianza, “Bu algıyı teknoloji aracılığıyla olumlu bir şekilde etkileyebilmek, vücut algılama bozukluğu olan kişiler için veya insanların özgüvenini artırmak için oldukça önemli. Kokuların, düşünceler üzerindeki bu etkisi, çarpık vücut ağırlığı duyguları gibi durumları yeniden ayarlamak için kokuyu kullanabilen etkileşimli giysiler ve giyilebilir teknolojilerin geliştirilmesine yol açabilir” diye konuştu.

KOKU VE SES BİRLEŞİNCE DAHA ETKİLİ

Araştırma ayrıca, koku ya da sesin bu etkisinin, diğer duyu ile birleştirildiğinde daha da arttığını ortaya koyuyor.

Sussex Üniversitesi’nden Profesör Marianna Obrist, “Önceki araştırmalar limonun ince silüetler, sivri şekiller ve tiz seslerle ilişkili olduğunu, vanilyanın ise kalın silüetler, yuvarlak şekiller ve alçak seslerle ilişkilendirildiğini göstermişti” dedi.

Araştırmadan elde edilen ilginç bulgulardan biri de, sesin bilinçsiz davranış üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olduğu, kokunun ise bilinçli davranış üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.