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Rusya’dan NASA’ya çağrı: Birlikte keşfedelim!

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’yle (NASA) işbirliği çağrısında bulunarak, Ay’dan toprak örnekleri toplamak istediğini duyurdu. Roscosmos, alınacak toprak örnekleriyle Ay’ın nasıl oluştuğunu keşfetmeyi amaçladığını açıkladı.

17:36 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Rusya’dan NASA’ya çağrı: Birlikte keşfedelim!

Rusya, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ortak çalışma çağrısında bulundu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Dünya’nın uydusu Ay'ın çeşitli yerlerinden toplayacakları toprak örnekleriyle Ay’ın nasıl oluştuğunu bulmayı amaçladıkları belirtildi.

Halihazırda Ay'ın oluşumu konusunda iki güçlü teori bulunuyor.

Dünya'nın başka bir gezegenle çarpışarak Ay'ın oluşması teorisini ABD'li bilim insanları desteklerken, Rus bilim insanları ise Ay'ın, Dünya ile birlikte oluştuğu teorisini destekliyor. (DHA)

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Son güncelleme: 17:37 29.05.2020
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