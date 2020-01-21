FETÖMETRE’nin yaratıcısı Tümamiral Cihat Yaycı’ya bin hesap üzerinden saldırı

✔ Tümamiral Cihat Yaycı uzun zamandır FET destekçileri tarafından hedefe alındı

✔ Yaklaşık bine yakın hesap üzerinden Yaycı üzerinden algı operasyonu yürütülüyor

✔ Örneğin… “shaber_com”… Örgüt yanlısı hesaplar içinde ‘Haber yayıcı' merkez burası

✔ Doğu Akdeniz'de Libya ile anlaşmanın mimarlarından Yaycı, FETÖMETRE'nin mucidi

Tarih 22 Aralık 2019… Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizaltı ‘Piri Reis'in havuza çekilmesi töreninde konuştu ve şunları kaydetti:

“… Dönemin Libya Devlet Başkanı Kaddafi ile bu meseleyi harita üzerinde konuşmuş, kendisiyle anlayış birliğine varmıştık. Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Kurmay Başkanlığını yürüten Tümamiral Cihat Yaycı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır Ülkemizin Libya'ya bakan kara bölümü ile Libya'nın ülkemize bakan kara bölümü arasındaki deniz yetki alanı çakışması uluslararası mevzuata ve uygulamalara göre bize bu hakkı veriyor…”

Erdoğan'ın işaret ettiği Tümamiral Cihat Yaycı uzun zamandır Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçileri tarafından hedefe alındı. Ancak… Yaycı'ya saldırılar 18 Ocak'ta zirve yaptı. Yukarıda şemasını gördünüz!

Yaklaşık bine yakın hesap üzerinden Cihat Yaycı üzerinden algı operasyonu yürütülüyor. Örneğin…“shaber_com”… FETÖ yanlısı hesaplar içinde en önemlisi! Çünkü… ‘Haber yayıcı' merkez burası. …“shaber_com”'da şu habere yer veriliyor:

“… Çalıştığı Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere TSK'daki tutuklama ve ihraçları organize eden ekibin yıldızı.”

Devam edelim…

Örneğin… Twitter'da “simge ekici” adlı birisi var…2019 yılının en kötüleri sıralaması yapmış. Hedefinde Cihat Yaycı da var! İlginç olan ise… Tümamiral Cihat Yaycı'nın, ‘ulusalcı', ‘Ergenekoncu', ‘muhafazakar', ‘AKP'li' olduğu konusunda farklı farklı kampanyalar yürütülüyor. Buradaki amaç şöyle değerlendiriliyor: “Her kesimden tepki almasını istiyorlar.” Yaycı'nın hedefe konulmasının gerçek nedeni ise FETÖMETRE…

KRİPTO ÖRGÜT ÜYELERİNİ TESPİT ETTİ

15 Temmuz 2016'daki darbe girşiminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖMETRE” sistemi geliştirdi. Kripto örgüt üyeleri bu sistemle deşifre edildi. Yaycı'nın, TSK içindeki paralel yapılanmalarla ilgili özel bir ekip oluşturduğu belirtildi. FETÖMETRE analizi yapılacak kişi için komutanlıktan elde edilen veriler ile 16 bakanlık ve 25 kamu kurumundan gelen bilgiler, “karar destek programına” yüklenerek, ortaya çıkan sonuçlar uzmanlarca analiz edilmeye başlandı. Uygulama için 70 ana kriter belirlendi ve sistem, darbe girişiminde yer aldığı somut delilerle tespit edilen isimler için kullanıldı. Örneğin… İtirafçı bir subayın anlattıkları çok çarpıcıydı… FETÖ üyesi subay, astsubay ve uzman erbaş adaylarına müracaat sırasında bir aday numarası veriliyor. Aday numaralarının 2 ve 3'üncü rakamlarının toplamı 9 ve üzeri bir sonuç oluşturuyorsa söz konusu kişinin örgüte mensup olduğu komisyon üyelerince anlaşılıyor ve bu kişinin TSK'ya alınması sağlanıyordu. İtiragın ardından 2010'dan sonra yapılan bütün öğrenci temin faaliyetleri incelemeye alındı.

BU KİTAP KILAVUZ OLDU

Tümamiral Cihat Yaycı'nın Doğu Akdeniz'le ilgili kaleme aldığı “Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur” kitabı son günlerde sıkça konuşulan kitaplardan. Yaycı verdiği konferanlarda şu tespitleri yapıyor:

“… Ülkeler 3 kısımdan oluşur. Kara ülkesi, deniz ülkesi, hava ülkesi. Mavi Vatan da ülkemizin bir parçasıdır. Bu anlaşma ile Türkiye'nin 4'te 1'i kadar bir alan ülkemize katılmıştır… Burası bize anamızın ak sütü kadar helaldir… Avrupa Birliği'nin Sevilla Üniversitesi'ne yaptırdığı ve Türkiye'nin haklarını yok sayan haritaya göre bize verilen alan 41 bin km2, aslında sahip olmamız gereken alan ise 189 bin km2. Yani 148 bin km2 vatan toprağını bizden almak istediler. 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanları Sınırlandırmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası) neticesinde Türkiye ve Libya; bölgede Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından kendilerine karşı kurgulanıp uygulanan oyunu bozmuş, üstünlüğü ele geçirmişlerdir.”