Gazeteci Hoş: Arınç’a tükürdüğünü yalatacağım

Baştan söylüyorum… 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaşımızı, 2 bin 190 gazimizi unutturtmayacağız!

Birileri anlaşmaya çalışsın…

Birileri ‘Aman bunlar döner iyi geçinelim' desin.

Unutturmayacağız…

Tarih 16 Şubat 2010…

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, İsmailağa cemaati ile Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattı. Cemaate bağlı Medine Vakfı'nın kentte ve bazı ilçelerdeki evlerinde çocuklara yatılı dini eğitim verildiği iddiaları üzerine dinleme kararı alındı. 17 vakıf ve derneğe yapılan baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklandı. Fethullah Gülen'e yönelik, kara para aklama, casusluk KPSS ve polis akademisi sınav sorularını elde ederek kamuda kadrolaşma suçlarını kapsayan başlıklarla soruşturma başladığında kalemi kırıldı.

16 Şubat 2010'da Başsavcı Cihaner'in ev ve makam odası Fetullahçı yargı tarafından basıldı…

O gün bu haberi ilk veren kanal NTV'ydi…

NTV Haber Koordinatörü Mustafa Hoş yönetimindeki kanal haberi “Başsavcıya abluka” manşeti ile verdi.

Hoş, Fetullahçılarla aynı menzile yürüyen iktidarın baskısına rağmen başlığı kaldırmadı ve kanaldan istifa etti.

Arınç kime tükürmüştü?

Tarih 21 Şubat 2010…

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İstanbul'da ‘Demokratik Açılım' konulu bir konferans verdi.

Bakın neler söyledi:

“Türkiye'de en önemli TV kanallarından birisi bunu bilerek istismar ediyor. ‘Başsavcılık basıldı' diyor. ‘Tuuuu sana! Böyle basılma olmaz. Hukuk dili ‘arama yapıldı', ama berduş dili nedir? ‘Basmak.' Bunlar hep basmaya alışmışlar. Darbe geleneğinden geliyor, baskınlardan geliyor. Peki bunun hukuka aykırı neresi var?”

Sadullah Ergin konuşmalı!

Bugün… Bülent Arınç kanal kanal “FETÖ konusunda masum değiliz” diye açıklamalar yapıyor! Ancak… O gün savunduklarının arkasında! Peki gazeteci-yazar Mustafa Hoş'tan ya da İlhan Cihaner'den özür diledi mi? Geçen gün, OdaTv davasında Çağlayan'da konuştuğum Mustafa Hoş'u aradım. O günü anlattı:

“NTV'de Haber Koordinatörü'ydüm… O günlerde 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in Ergenekon'dan gözaltına alınacağı konuşuluyordu. Erzurum'a televizyondan bir ekip yolladım. O sırada muhabir Erzincan'da olaylar olduğunu söyleyince ekibin oraya geçmesini istedim. İlhan Cihaner olayını ilk veren biz olduk ve ‘Başsavcıya abluka' başlığını attık. Kıyamet koptu! Saat beşe kadar o başlık kaldı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin makamında bir muhabirimizi resmen rehin aldı. O başlık kalkmadan odadan ayrılmasına izin vermedi ve Tayyip Erdoğan'ın çok kızdığını söyledi. Ben saat yedide doktor randevum olduğu için kanaldan ayrıldım ve başlığı değiştirdiler. Ben de kanala bir daha dönmedim, istifa ettim. Medyada bana ambargo başladı, çalıştırmadılar… Fetullahçılar beni ‘Ergenekoncu' ilan etti… Hatta, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini bile benim düşürdüğümü iddia ettiler. Birkaç gün sonra da Bülent Arınç kanalı ziyaret etti ve haber merkezinde ‘Burası hoş bir yermiş' dedi… Bülent Arınç'a bir gün tükürdüğünü yalatacağım!”