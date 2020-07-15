7 milyarlık ihale

Siyasi tartışmalar neye dair olursa olsun, kamu ihaleleriyle büyüyen sınırlı sayıdaki inşaat şirketinin pazarlık usulüyle davet edildiği ihaleler sürüyor.

İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları, Kamu İhale Yasası'nın 21/b maddesini uygulamayı olanaklı kılsa bile gerek finansman ihtiyacının büyüklüğü gerekse kitleselliği nedeniyle ihalelerin kamuoyuyla paylaşılması önem taşıyor.

Ulaştırma Bakanlığı dün yine pazarlık usulüyle önemli bir ihale gerçekleştirdi. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün ihalesi “Mersin Adana Osmaniye Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini” adını taşıyor.

Beş şirketin (veya ortaklığın) katıldığı ihalede, en uygun teklifi 6 milyar 953 milyon 303 bin TL ile Kalyon İnşaat verdi. Ulaştığım bilgilere göre, bakanlığın bu ihaleye Kalyon'un yanı sıra çağırdığı firmalar ile teklifleri şöyle oldu:

İhaleye çağrılan firmalar

Kalyon İnşaat: 6.953.303.734,31

REC Uluslararası İnşaat: 7.070.571.415,16

Limak İnşaat: 7.101.236.770,71

Stroysnab Contract Ltd.: –

Silahtaroğlu-Yol Yapı-İntekar Yapı-Ekpet: 7.201.468.977,97

Nurol İnşaat: Teşekkür

BAKANLIK BÜTÇESİNİ GEÇEN TEKLİF

Kalyon İnşaat'ın ihalede verdiği teklif tutarının ne anlama geldiğini açalım. Bunun için üç ayrı bakanlığın 2020 yılı bütçesini paylaşacağım:

– Ticaret Bakanlığı bütçesi: 5.7 milyar TL

– Kültür ve Turizm Bakanlığı: 5.1 milyar TL.

– Enerji Bakanlığı: 4.2 milyar TL.

Personel maaşıyla, ihalesiyle, yatırımıyla, koca koca bakanlıkların devlet bütçesinden kullandığı ödeneğin çok üzerine çıkan bir ihale büyüklüğünden ve bu büyüklüğün, açık ihalelerdeki gibi bir yarışma olmaksızın tek bir firmaya verilecek olmasından söz ediyoruz.

Daha önceki yazılarımda fasılalarla işlesem de Kalyon'un son aylarda katıldığı/aldığı büyük ölçekli ihaleleri anımsatmakta yarar var:

– Geçen haziranda Erzurum-Aşkale-İspir Yolu Kırık Tüneli'nin ikmali için yapılan pazarlık usulü ihalede en uygun teklifi 1 milyar 134 milyon TL'ye Kalyon'un iştiraki RSY vermişti. Bu ihale “ikmal”di yani tamamlama. 2019 sonbaharında yapılan ilk ihalede de en düşük teklifi RSY vermişti.

– Kalyon İnşaat, geçen şubat ayında İzmit-Tem Otogar köprülü kavşak dahil kandıra bölünmüş yol ihalesinde 629 milyon TL teklif vermişti.

– Kalyon, Ekim 2019'da Kolin İnşaat ile birlikte Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi Faz 3 projesini 2.8 milyar TL ile almıştı.

– Kalyon, Eylül 2019'da Gaziray ihalesini ASL firması ile birlikte de 976 milyon TL teklifle almıştı.

Not: Değerli okurlar, önümüzdeki cuma gününden başlayarak yazılarıma bir hafta ara vereceğim. 24 Temmuz'da görüşmek üzere.