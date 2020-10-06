Açıklanan enflasyonun inananı var mı?

Enflasyon açıklandı ama şahsen İstatistik Kurumu'na resmi olarak ilan edilen hasta-vaka sayısı kadar güvendiğim için aslında gerek yok fazla yorum yapmama…

Belli ki; enflasyon hesabına asemptomatik zamları almıyoruz. Mesela son bir yılda elektriğe yüzde 32.3 oranında zam yapıldı. Fakat yıllık enflasyon yüzde 11.75 olarak açıklandı.

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Elektriğe zam geldiği için kimse semptom gösterdi mi? Hayır! Herkes kuzu kuzu kabullendi. Gururunu ateşe verdi. Konuşanın acı biberler sürüldü diline dudaklarına, hain ilan edildi… Zam sayılmadı elektriğinki… Tıpkı yüzde 34.7 zam gelen doğalgaz gibi…

Kapı ziline oynayan piyasa bile inanmadı bu enflasyona… Döviz arttı, Türk Lirası değer kaybetti. Düşünün açıklanan kurumun inandırıcılığı ne raddeye geldi!

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Enflasyonun düşmüş haliyle 16 yıl öncesinden kötüyüz… 2004 yılında enflasyon yüzde 9.32'ye geriledi. Bugün kimsenin inanmadığı sahte enflasyondan bile daha iyiydi…

Size şöyle anlatayım, yılbaşından beri dolara yüzde 31 zam geldi. İthal mallara da aynı oranı yansıtsalar bu enflasyon rakamının çıkması hayallerden de öte…

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Maske, sosyal mesafe, temizlik, birlik olursak sonunda yenilen enflasyon olacak… “Ne alakası var” demeyin… Ne sorsanız cevap olarak bunu söylüyorlar…

Zira bu sayıları bir günde 300 fabrika açtığını iddia eden bir iktidara inananlar için açıklıyorlar. Yani olayın sizinle, benimle bir alakası yok!

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Bir güruh ısrarla “Sakın tek bir yalan daha söyleme… Niye biliyor musun? Çünkü inanırım” dedikçe yapıştırıyorlar yalanı… Verdikçe veriyorlar hakkını…

Enflasyon sepetine fiyatlar düşük çıksın diye eklenen kalemler bile isyan etti!

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Varil fiyatlarına zam geldi. Stor perde dahi yükseldi. Soba borusu hadi neyse de, soba kovası geçen yılın yüzde 25 üzerinde…

Evcil hayvan aşı yaptırma ücreti önemli… Çoğu ithal olunca en az yüzde 30 da ona… “Gün aşırı yıkamacıya gider halıyı temizletirim, ücretini öderim. Zam gelmişse hayatı kendime zehrederim” diyenler gelen zamlar nedeniyle şimdi iki büklüm halı silenler…

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Sepette fiyatını katlamayan ürün kalmadı. Yine de veri çarpıtma, kalem oynatma, alavere dalavere, yaratıcı teknikler kullanarak yaptıkları hesaplamalar ve bu özverili çalışmalarla gerçek anlamda ulusal çıkarları gözettikleri aşikâr…

Fazla açıklasalar maaşlara, kiralara fazla zam yapmak zorunda kalınacak. Ülke bütçesinin dibi tutmuş, ne ile karşılanacak? Bir de bu açıdan bak!

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Zira enflasyon şu an için önde gelen sorunlarımızdan biri değil… Milletin harcayacak parası, geliri yok ki enflasyon ile ilgilensin… Karnını doyurabiliyorsa şükretsin!

Çarşıda, pazarda, markette biraz vakit geçiren herkes farkında… Bu, açıklanan enflasyonun saraydan onay almış hali… Uyuyamazsın görsen gerçeği…

Yersen bunun adı hizmet aşkı… Yemez de etrafta konuşursan halk düşmanlığı…