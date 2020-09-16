Ekonomi el açacak durumda!

Ülkede kanun var, kanunu takan yok! Kanuna göre hükümetin 3 yıllık hedeflerini içeren makro ekonomik program eylül ayının ilk haftasında açıklanmalıydı…

Paşam öyle meşgul ki; kafasını kaldırıp ekonomiyle ilgilenecek vakti olmadı! Sadece kanunda yazıyor diye oturup plan program mı yapacaktı?

★★★

Keyfinin kâhyası mısın? İstediği zaman açıklar. Ülkenin ekonomi politikaları mı önemli, bakan beyin vakti mi? Neyi açıklayacak, kime hesap verecek ki?

Kriz zamanında ne yapılacaklar hakkında en ufak bir fikri olmayan aile bireyleri vasıtasıyla aile şirketi gibi yönetilen ülkeden daha fazlası beklenmemeli…

★★★

Kendini hazır hissedince “değerli hazirun” diyerek başlayacak. Dinlene dinlene anlatacak, döndüre döndüre inandıracak!

İşadamları, oda ve borsa başkanları yağdan vıcık vıcık olmuş elleriyle alkışlayacak. Klasik olarak ekonomide yaşanan çöküşü AKP iktidarına yapılan “saldırı” olarak nitelendirecek. “Birileri” deyip duracak, kim olduğunu söylemeyecek.

★★★

Konu alınması gereken önlemlere gelince “Düşündük taşındık, ne yaparız biz de bulamadık” diyemeyecek… Tarihi bir sürece girdiğimizi anlatacak.

Hedefsel aksiyonlar, tamamlayıcı politikalar, dinamik adımları, sağlam projeksiyonlarla aksiyonlanmış programlar falan… Akıp gidecek… Kim ne diyecek?

★★★

Neyin nasıl yapılacağını tanımlamadan temennilerden oluşan bir program sunacak. Tabii ki hiçbir derde derman olmayacak.

Ne bütçede para kaldı. Ne israflar sonlandırıldı. Sen istediğin kadar paket aç, yol haritası açıkla… Ekonomiyi getirmişsin el açacak duruma…

★★★

Öyle demeyelim aslında… Bilim adamlarımız deli gibi çalıştı, artmayan enflasyon, yükselmeyen işsizliği yarattı.

Zamlar ne kadar büyük olursa enflasyon o kadar hızlı düşüyor. Kimse çalışmadıkça işsizlik azalıyor. Formülü bizde saklı!

★★★

Yıllardır ülkeyi kötü yönetmenin, ekonomiyi tarumar etmenin, kaynakları kemirmenin, yandaşlara milyarlar yedirmenin faturası öyle bir yılda toparlanır mı? Gerçekten siz de buna inandınız mı? Hani üretmeyi denesek… Harcamaları kıssak… İsrafı önlesek… Ne bileyim yap-işlet-zengin et modelinden vaz geçsek? Tasarruf etsek? Parayı artık betona gömmesek!

★★★

Yepyeni Ekonomi Programı açıklanınca ne olacak? Gökten para mı yağacak? Yaşadığımız sefalet kaldığı yerden devam edecek!

Falcılar bile bazen “ay valla tutuyor kız” payesi ile müşteri sayısını artırırken, Türkiye bugüne kadar açıkladığı hedefleri bırakın tutturmayı yanına dahi yaklaşamadı! Şöyle söyleyeyim; Bu yıl için hedeflenen dolar kurunun ortalaması 6 liraydı…