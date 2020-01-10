Evlenemeyenlere kayyum müjdesi!

Ülke ekonomik krizin dibinde… Millet işsizlikten kırılıyor… Gençler ülkeden nasıl kaçsam diye plan yapıyor… Her gün 10-15 şirket batıyor… Sistemden yararlanan üç-beş yandaş hariç kimsenin yüzü gülmüyor!

Türkiye'deki 5 milyon mülteciyi ne yapacağız derken, 300 bin kişi daha sınıra dayanmış durumda… Amerika, İran savaşın kıyısında… Libya'ya asker göndermişiz, tehdit yağıyor… Şu, bu… Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor… Böyle bir şey olur mu ya” açıklaması yapıyor! Hakikaten ya, her kuşu tuttuk bir leylek kaldı! Allah başka dert vermesin.

Eh, yerli otomobil sıktı, Kanal İstanbul baydı… Muhtemelen first lady gün yaparken konuşulanlara kulak misafiri oldu, engelli vatandaşlara yapacağı konuşmada konuyu buldu!

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Herhalde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yıllık izninden dönmedi… Yoksa koskoca Cumhurbaşkanı milletin evlenip evlenmeyeceğine neden karışır ki?

Devir kraldan çok kralcıların devri… Biri çıkıp da evlenmeyen ve en az 3 çocuk yapmayan teröristtir der mi? Evlenmeyenlere kayyum atamasalar bari… Bekarlık vergisi getirirler mi?

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“Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor” diye devam etti. Medyanın yüzde 90'ı AKP'li… Bizi bulaştırmayıp, sorunu aile arasında çözselerdi.

Erdoğan; “Batı çöküyor. Niye? Aile kurumu diye bir kavram kalmamış” da dedi… Böyle aniden söylenir mi? Yazık değil mi? Günah değil mi?

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Avrupa'da, Amerika'da “çökmüşüz haberimiz yok” diye panik yaşanırsa sorumluluğu üzerine alabilecek mi? İşin ilginci, bu ülkelerin battıklarını Erdoğan dışında dünyada kimsenin bilmemesi! Tamam, kendi görmüyor olabilir. İyi de on binlerce lira maaş alan danışmanları nerededir? İsviçre, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Almanya gibi ülkelerde ekonominin ne durumda olduğunu biri kendisine söylerse iyi olur.

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Muhtemelen, gençler evlensin, ayrı eve çıksın, müteahhitlerin ellerinde kalan konutları satılsın derdinde… Yoksa milletin evlenip evlenmediğinden kime ne? Genç işsizlik oranının resmisi yüzde 25'de, gerçeği en az yüzde 50'de… Bu şartlarda gençler hangi parayla, nasıl evlenebilir diye hiç düşünme… Üzerine de 3 çocuk iste… “Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan değeri tüm vatandaşlarla paylaşmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasına devam etti…

Devam edeceğiz derken daha önce paylaştığı gibi mi? En son Kanal İstanbul'un arazileri Araplar ile paylaşıldı. Bizim haberimiz bile olmadı!

Vatandaşın payı Cengiz Bey'e karışmış sanki… İlgili arkadaşlar tekrar kontrol edebilir mi?