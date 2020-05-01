Sarayın yıl sonu enflasyon siparişi

Merkez Bankası toplantısının özeti; istediğimiz hedefe ulaştık, hatta daha iyisini yaptık. Her daim başarılıyız. Hiç şaşmaz! Her şey planladığımız gibi gider, kimseyi yanıltmayız.

İyi de, o zaman ekonomi niye bu halde? Neden bu soruyu cevaplamaz! Cevaplayamaz!

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“Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu” diyerek postalayan, onun koltuğuna “uysal” birini oturtan saray, yeni başkandan oldukça memnun… Nasıl olmasın? Göreve geldiğinde bıyıksızken ilk işi bıyık bırakmak oldu. Sadakatini sundu… Göz yaşarttı uyumu!

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Başkan Murat Uysal, yıl sonu hedeflerini açıkladı… 2020 yılı sonu enflasyon tahminini 0.8 puan düşürerek yüzde 7.4'e indirdi. Belli ki sarayın siparişi geldi! Sağ olsun güldürdü, eğlendirdi…

Tutar mı? Tutar! Yalnız küçük bir pürüz var! Kim inanır açıklanan rakama? Orası biraz muamma… Belli ki yine sepet değişecek yakında…

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Şöyle hesaplayalım… Yıl sonu dolar kapanışı 5.94 lira idi… Bugün 7 lira… Yıl sonuna kadar burada kalsa… Yüzde 18 artışa denk gelir sadece ithal mallarda…

Cayır cayır ithalat yapıyoruz bu ortamda… Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 181 artarak 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi mart ayında…

Zira enflasyon şu an için önde gelen sorunlarımızdan biri değil… Milletin harcayacak parası, geliri yok ki enflasyon ile ilgilensin. Karnını doyurabiliyorsa şükretsin!

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Herkesin toplantıda merak ettiği tek bir soru vardı. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri neden bu kadar azaldı? Bırakın azalmayı, çoktan bitti… Bütün rezervler eridi, gitti.

Aslında bu sorunun cevabını herkes biliyor. Merkez Bankası bu paraları kamu bankalarına geçiriyor. Kamu bankaları kamyonla dolar dayamışlar 7 lira seviyesine, veriyorlar gelene gidene…

Plevne gibi savunmaya çalışıyorlar 7 lirayı… Merkez Bankası “Kur seviyesi ile ilgili bir savunma mekanizmamız yok” diyebiliyor hâlâ… Sadece kendi inanıyor galiba!

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Dünya kırılıyor, bizim Merkez Bankası sanki hiçbir şey olmamış gibi rutin toplantısını gerçekleştiriyor! Piyasayı teskin edecek, Türk Lirası üzerindeki baskıyı azaltacak somut karar almıyor. Tek bir adım atmıyor. Hiç bir politika değişikliği yapmıyor.

Merkez Bankası'nın kararları mucize yaratıp ülkenin ekonomisini düze çıkartmaz… Lakin gereksiz kurcalamalar, pasif hamleler ülke ekonomisini dibe sokar!

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Bu toplantı, bağımsızlığını yitirmiş bir kurumun yöneticileri memnun etme amaçlı yaptığı açıklamalardan fazlası değildi… Yine aynı terane dile getirildi. Dünya kötü, biz iyiyiz denildi.

Bağımsız olamazsan doğru karar alamazsın. Toplantı boyunca böyle kem küm yaparsın. Çevir kazı yanmasın. O da haklı… Ülkenin ekonomisini ailece enkaza çevirmişler, bu saatten sonra kim ne yapsın?