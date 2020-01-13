Gencim, üniversite mezunuyum, işsizim!

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2019 İşgücü İstatistiklerini açıkladı.Buna göre;

– Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608.000 kişi artarak 4.396.000 kişi oldu. İşsizlik oranı 1.8 puanlık artışla %13.4 seviyesinde gerçekleşti.

– İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 527.000 kişi azalarak 28.343.000 kişi, istihdam oranı ise 1.6 puanlık azalış ile %45.9 oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 270.000, sanayi sektöründe 30.000, inşaat sektöründe ise 305.000 kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78.000 kişilik artış gerçekleşti .İstihdam edilenlerin %17.9'u tarım, % 20'si sanayi, % 5.8'i inşaat, %56.3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

– İşgücüne katılma oranı %53, kayıtdışı çalışanların oranı %34.9 olarak gerçekleşti. 15 -64 yaş grubunda işsizlik oranı %13.7, istihdam oranı %50.5 oldu.

– 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre üç puan artışla %25.3, istihdam oranı ise 1.9 puan azalarak %32.8 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.8 puanlık azalışla %43.8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puanlık artışla %26 seviyesinde gerçekleşti.

HER 3 ÜNİVERSİTE MEZUNUNDAN 1'İ İŞSİZ

Bugün itibarıyla 928 bin üniversite mezunu işsizimiz ve iş bulmaktan umudunu kestiği için iş bile aramayan 947 bin üniversite mezunumuz var. Toplam üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon 875 bin.

Şu anda 129 devlet ve 78 özel üniversitede okuyan öğrenci sayısı 7 milyon 740 bin 502 olduğuna göre; 2023 yılında üniversite mezunu işsiz sayısında 5 milyonu aşıp dünya rekorunu kıracağımızı şimdiden söyleyebiliriz.

Ülkemizde her yıl istihdama katılmak isteyenlerin sayısının genç nüfus nedeni ile 900 bin rakamının altına düşmediği gerçeği karşısında; her yıl daha çok insan işsiz kalmakta ve iş bulma süresi uzadıkça uzamaktadır. 2019 yılına iktidar “2.5 milyon yeni istihdam” sloganı ile başladı.Sonuç, 2.5 milyon yeni istihdam ortada yok ,920 bin kişi 2019 yılında mevcut işini kaybetti.

İŞSİZLİK BEKA SORUNUDUR

Türkiye, 2002'den 2019 yılına kadar milli gelirini 8 kat artırmasına rağmen istihdam oranını ancak %28 oranında artırabildi. İstihdam yaratmayan büyüme probleminin yapısal bir kısım nedenleri olmakla birlikte, nitelikli işgücüne sahip olmayan ülkemizin verimlilik problemi yaşamasının en önemli nedeni de eğitimdir.

İhtiyaçlar belirlenip planlama yapmadan her ilde açılan üniversiteler, gençler için işsiz nüfus arasına katılmadan önce en az 4 yıl zaman geçirilen bir ara durağa dönüşmüştür. Harcanan zaman, emek ve para da heba olup gitmektedir.

Market zincirlerinin kasalarında, çağrı merkezlerinde ve taksi şoförü olarak birçok iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarını görmekteyiz. Otomobil servislerinde mühendisler idari eleman olarak çalışmaktadır.

İstihdam piyasasında emek arz ve talebi hiç planlama yapılmaması nedeniyle örtüşememektedir. Bu yüzden siyasetçilere “İşsizlik var” dediğinizde, cevap “İş var, beğenmiyorlar” şeklinde gelmektedir.

Üniversite mezunları asgari ücretle bile iş bulamamaktadır ayrıca Suriyeli, Afgan ve Türk cumhuriyetlerine mensup birçok rakipleri de mevcut.

Yakın bir zamanda hayata umutla bakamayan ve kendisini değersiz hisseden üniversite mezunu ve işsiz büyük bir insan topluluğu karşımızda olacak. Sorunun büyüklüğünü kabul etmeyen, çözüm için sadece laf üretmek dışında bir şey yapmayan siyaset kurumu, hem kendisinin hem de ülkenin büyük bir bedel ödeyeceğinin bilincinde olmalıdır.

İşsizlik toplumsal bir sorundur ve siyasetin görevi çözüm üretmektir.