Adalete uzanan “Torpil notları”

Döneme göre iktidara yakın olup, devlette işlerini rahatlıkla yürütenler ya da yürüttüğü izlenimi verenler çıkar. İktidara yakın olmanın avantajını bu dönemde de kullanan vakıflar var. Vakıfların yönetiminde veya başlarında genelde AKP'den milletvekili adayı ya da aday adayı olmuş, geçmişte önemli görevlerde bulunmuş olanlar var.

Sözleri ne kadar geçiyor bilemem ama kurucuları arasında eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bulunduğu Birlik Vakfı adına Adalet Bakanı ve Yargıtay Başkanı'na gönderilen “Torpil” isteklerinden söz edelim.

“GÖNÜLDAŞIMIZDIR”

Adalet Bakanı Adulhamit Gül'e gönderilen iki “Torpil” notu var. Okuyalım bakalım neler istenmiş:

“Sayın Bakanım, aşağıda isimleri yazılı kişiler, vakfımızın gönüldaşları olup mülakata gireceklerdir. Yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım.”

Başka bir gün yine Adalet Bakanı Gül'e not gönderiliyor. Bu kez, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatına alınacak personelin mülakat tarihi belirtiliyor, “M.A. ve babası vakfımızın gönüldaşlarındandır. Gireceği sınavda yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım” deniliyor.

“KAZANIRSA DAİREYİ BİZE SATACAK”

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e Birlik Vakfı Başkanı'nın gönderdiği, “Evet gönderdim” diye de doğruladığı notu okuyalım:

“Sayın Başkanım; Çankaya İlçesi, Şehit Adem Yavuz Sokak, Hitit Apartmanı'nda daire sahibi Firdevs Şükran Berkol (rahmetli), bakıcısı ve yakınları tarafından dolandırılmış, dairesi ve parası gasp edilmiştir. Tek yeğeni olan ve Antalya'da doktor K.Ö. ilgililer hakkında dava açmıştır.

Dosya Yargıtay'da olup numarası 2016/1824'dır. Dava bittiğinde, vakfımız konferans salonu bitişiğindeki bu daireyi doktor, vakfımıza satacaktır. Yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım.”

Bunları yazan başkan AKP'den aday olmuş, genel müdürlük yapmış, hatırlı bir isim. Neden bunları yazdığını sorduğumda da, “Herkes yapıyor. Milletvekilleri yapmıyor mu?” karşılığını verdi. İstekleri yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu bilemem. Ama Birlik Vakfı'nın antetli kağıdını, başkanın da imzasını taşıyan bu notlar da görmezden gelinemez.

TORPİLLİLERE DEVAM

Geçen çarşamba günü bu köşede İzmit'in CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, seçime bir ay kala AKP'li milletvekili, parti yöneticileri ve yakınlarının; sınavlara girmeden bir günde nasıl sözleşmeli personel olduğunu ortaya koyan belgelerdeki isimleri açıklamıştık. “Torpilliler” listesine devam edelim:

Elif Eseroğlu: AKP Kadın Kolları Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı. Eğitmen olarak sözleşmeli personel atanmış ama bir gün olsun eğitmenlik yapmamış. Diğer büro personellerinin iki katı fazla maaş alması sağlanmış.

Nur Konyalı: AKP İzmit eski Kadın Kolları Başkanı. Sosyal çalışmacı olarak sözleşmeli personel yapılmış ama bu bölümle alakalı bir okuldan mezuniyeti yok.

Ahmet Ceylan: Eski AKP Kadın Kolları yöneticisinin oğlu. Seçime bir ay kala, bir günde memur yapılmış. Belediye imkanlarını kullanarak program yazmış ama programı kendi adına tescil ettirmiş.

BAŞKANIN YEĞENİ

Gizem Demirtaş: AKP'li Meclis Üyesi Aysel Demirtaş, 29 Mart'ta yani seçime bir gün kala gelini Gizem Demirtaş'ı sözleşmeli memur yaptırmış.

Recep Ünlü: AKP Meclis üyesi Hayrettin Ünlü'nün kardeşi. Seçime bir ay kala sözleşmeli yapılmış. Recep Ünlü'nün güvenlik soruşturması sonucuna göre sözleşmesi yenilenmedi. Yenilense 7.441 TL maaş alacaktı.

Ahmet Ziyaettin Kır, Sibel Gül, Cihan Yalçın, Duygu Sönmez Altun, Emre Bekar, Büşra Özdaş, Ali Yörüker, Zeynep Akı, Emre Uzar, Semra Togay, Kübranur Çoban, Çetin Karaman da seçime bir gün kala maaşlarını katlayan torpilliler listesinde. Bu yapılanlara gönlünüz razı olur mu?