Cumhur İttifakı için önemli iddialar

Salim Ensarioğlu, Doğru Yol Partisi'nden üç dönem milletvekilliği, üç dönem bakanlık görevlerinde bulundu. Bölücü terör örgütü PKK'nın en azgın olduğu, seçim çalışmalarını kendilerince yasakladığı dönemde Ensarioğlu, tehditlere boyun eğmeyip köy köy dolaşmıştı. Şimdi, siyaseti İYİ Parti'de sürdürüyor.

Uzun süredir görüşemediğim Ensarioğlu, 20 kilo verip 92 kiloya inmiş. Yemeğini üç öğünden ikiye indirmiş, ekmeği azaltmış. İYİ Parti'nin hâlâ tartışılan kongresi sonucu Ortadoğu'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi verilmiş.

LİDERLİK KAVGASI

Eski siyasetçiler çoğunun yanlı olduğuna inandıkları için anketlerden çok sokağa itibar ediyor. Salim Ensarioğlu da, “Benim için anket sokaktır. Millet, İYİ Parti'ye umut bağlamış. Bunu biz sokakta görüyoruz. Anketlerde de partimizin oyunun yükselişine tanık oluyoruz” diyor. İYİ Parti'de son dönemde yaşananları da “Liderlik kavgası” olarak niteliyor, şunları ekliyor:

“Kongrede sürecinde partimizde itiş-kalkış oldu. Bu organize bir biçimde sürdürülmeye çalışılıyor. Liderlik kavgası bitince parti daha da güçlenecek. Zaman zaman merkez ve muhafazakar yani HDP'ye oy vermeyen Kürtlerden bahsediliyor. HDP'ye oy vermeyen seçmenin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, Ekrem İmamoğlu'na oy verilmesini sağlamak için 24 il başkanı ile birlikte İstanbul'da 14 gün çalıştık. CHP'ye oy vermeyen seçmenin oyunu aldık.”

Merkezin, muhafazakar Kürt kökenli vatandaşlarımızın oyunu alamayan siyasi partinin iktidar olamayacağı görüşü yaygın. Kürt kökenli vatandaşlarımızın oranı İstanbul'da yüzde 26, İzmir'de 42, Adana'da 44, Mersin'de 56, Antalya'da 19, Ankara'da 11 olarak belirtiliyor.

KORKUYU KIRDIK

AKP'ye kızan Kürt kökenli seçmen oyunu HDP'ye, HDP'ye kızan AKP'ye veriyor. Şimdi üçüncü kapı olarak İYİ Parti var. Salim Ensarioğlu, “Meral Hanım'ın, hepimizi kucakladığını biliyoruz. İYİ Parti'nin lideri kimseyi ötekileştirmiyor. Biz burada merkezin yolunu kesersek, Türkiye sıkıntıya girer. Biz, projeyi 31 Mart'ta bozduk. O desteği vermeseydik, o korkuyu kırmasaydık Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da siyaset sahnesine yeni partilerle çıkamazdı” görüşünde.

Merkez ve muhafazakar Kürtlerin İYİ Parti'ye yönelmesinin bir yerleri rahatsız ettiğini ve bunun için düğmeye basıldığını, birilerinin “Görevlerini yerine getirmeye çalıştığını” dile getiren Salim Ensarioğlu, şunları anlattı:

“Sevdiğimiz bazı arkadaşlar da onların peşine takılmış. Unutmasınlar ki bu partiyi yıpratırlarsa vebal altında kalırlar. Aslında bugün yaşananlar, İYİ Parti'nin kuruluşunda başlayan liderlik, yer alma kavgasının devamıdır. CHP'yi bölebilmek için Muharrem İnce'yi çıkardılar. Şimdi başkaları da çıkıyor. Arkasından HDP'yi bölmeye çalıştılar. İYİ Parti'yi parçalayıp Millet İttifakı'nı dağıtmak, güçsüzleştirmek istiyorlar. Cumhur İttifakı'na katılmak istemediğimiz için hedefe konulduk. Bizi yanlarına çekme gayretleri boşa çıkacaktır.”

SARIGÜL VE CUMHUR İTTİFAKI

Mustafa Sarıgül'ün CHP'den ayrılıp yeni bir siyasi parti kuracağı belirtiliyor. Türkiye'nin CHP'ye ihtiyaç duyduğu bir dönemde mutlaka CHP içinde birtakım sorunlar ortaya çıkıyor. 37 yıldır CHP'nin içinde yer alan, İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan, halen İstanbul Milletvekili olan, sokağın nabzını en tutan isimlerden Gürsel Tekin'in bu konuda söyleyecekleri ve önemli iddiaları var. Gürsel Bey'i dinliyorum:

“Şimdi Sayın Sarıgül parti kuruyormuş. Yolu açık olsun. Ben 2013 yılında ‘CHP'nin, yakıtı bitenlerin yakıt ikmali yaptığı yer olmadığını' söylediğimde dönemin genel başkan yardımcıları, şimdi ki genel başkan yardımcılarının bazıları beni suçladı. Önce Sayın Sarıgül'ün kapısına giderek, sonra CHP Genel merkezi önünde Sarıgül'e özel miting yapanların, CHP tabanına özür borçları olduğunu hatırlatmak istiyorum.”

SANKİ SUÇ OLDU

“Neredeyse partimizde CHP'li olmak suç haline geldi. Benim o zaman Sayın Sarıgül'le bir husumetim mi vardı? Hayır. Şimdi Sayın Sarıgül parti kuruyor. Büyük bir olasılıkla Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı saflarında olacak. Şişli Belediyesi önünde halay çekenler, genel merkezin önünde davul çalanlar şimdi ne diyecekler merak ediyorum.”

Sarıgül'ün son üç aydır parti kurma hazırlıkları yaptığını, 81 il başkanını belirlediğini kaydeden Gürsel Tekin, atanan bazı isimlerin de iktidara yakın olduklarına dikkat çekti. Rahmetli Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi de yeniden canlandırılıyor. Bakalım onun yeri neresi olacak?