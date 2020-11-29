Özal’ın özel kalem müdürü açıklıyor: ASALA’yı şöyle bitirdik

Fevzi İşbaşaran, Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde özel kalem müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı döneminde ise başdanışmanlığını yaptı. Anavatan Partisi'nden, 2007'de de AKP'den milletvekili seçildi. AKP'den istifa etti. Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı. Halen İngiltere'de yaşıyor.

Ermeni ASALA terör örgütünün bitirilmesinde bazı organize suç örgütü elemanlarının bulunduğu gündeme getiriliyor. O süreci, görevi gereği yakından bilen isimlerden olman Fevzi İşbaşaran ilginç açıklamalarda bulunuyor. Bakalım, ASALA'yı bitirme süreci, Özal'ın özel kalem müdürü Fevzi İşbaşaran'a göre nasıl işlemiş:

ÇAKICI VE ÇATLI

“ASALA'nın diplomatlarımıza yönelik eylemleri Türkiye'yi sarsıyordu. MİT her ne kadar Özal'a bağlı olsa da fiili olarak Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit'e bilgi veriyordu. Özal sıkıştırıyordu ama bir türlü netice alamıyordu. Özal, sordukça, MİT ‘Efendim yeni bir tim görevlendirdik, büyük darbe vuracağız' diyordu. Ama gelen bilgiler hiç öyle değildi.

MİT'in dış operasyonlar tecrübesi olmadığı için Türkiye'de yerleşik birtakım suç örgütü mensubu çeteleri görevlendiriyordu. MİT, bu çetelere milyon dolarlar harcadı ama alınan sonuç sıfır elde sıfır. MİT'ten bir grup Alaattin Çakıcı ile görüşüyordu, bir grup da Abdullah Çatlı/Ülkücülerle görüşüyordu. Çakıcı'nın ASALA'ya yönelik bir operasyonu olmadı, hep hazırlık aşamasında kaldı. MİT'in diğer grubu Abdullah Çatlı ile iyi bir hazırlık yaptığını, Avrupa'daki Ülkücülerle netice alacağını düşünüyordu.

Gereken destek verildi ama çok cılız iki eylem yapabildiler. Paris'te bir Ermeni anıtına ve bir arabanın altına tesirsiz ses bombası koydular. Abdullah Çatlı'nın bu eylemi Türkiye'deki gazetelerde çok abartılı haber yaptırıldı ama işin aslı bir fiyaskoydu. Zaten bu eylemden sonra Çatlı ve arkadaşları uyuşturucu ticaretinden yakalanıp hapse girdiler. Özal, MİT'in bu başarısızlığından sonra, MİT'e küstürülmüş gerçek profesyonel istihbaratçı Hiram Abas'ı geri getirdi. Abas, direkt Özal'a bağlı çalıştı.

ABAS'A DESTEK

Hiram Abas'la, sürekli görüşme halindeydik. Kahraman bir vatansever, en iyi keskin nişancıydı. Abas, ekibini kurdu. Onların isimleri MİT'te kayıtlı. Bu ekipte görev alanların hiçbiri bugün adı geçenler değil. Örtülü ödenekten destek verildi. Hiram Abas ilk operasyonu Beyrut'taki ASALA'nın merkezine yaptı. ASALA çok kayıp verdi ve Beyrut'taki merkezi kapatmak zorunda kaldı. Abas, ASALA'nın Beyrut'tan sonra Atina'ya taşınacağını önceden biliyordu ve ekibini ona göre hazırlamıştı. ASALA'nın kurucularından Agop Agopyan kod adlı terörist Atina'da öldürülünce ASALA değişik ülkelere dağıldı.

Özal, ASALA'nın bitmeyeceğini ve yeniden örgütleneceğini biliyordu. Bu arada Özal, ABD'nin de desteğini alarak ASALA'yı terör örgütü listesine aldırdı. ASALA'yı siyasi olarak da bitirmek gerekiyordu. Özal, gerçek bir vatansever olan Jak Kamhi'ye, ‘Ermeni diasporası ile gizli bir toplantı düzenleyebilir misin?' dedi. Rahmetli Kamhi, Rockefeller'in New York'taki malikanesinde bir toplantı düzenlendi. 50-60 Ermeni iş adamı ile bir araya gelindi. Bunlar Ermeni diasporasının en büyükleriydi. O toplantıda sert tartışmalar yaşandı. Özal, ‘Türkiye'de bir toprak talebinde bulunacaksanız bunu kafanızdan çıkarınız' dedi.

TÜRKEŞ DEVREDE

Özal yapılan toplantıları, Süleyman Demirel ile paylaştı. Özal, Alparslan Türkeş'i akşam yemeğine davet etti. Uzun bir görüşme oldu. Özal, ASALA'yı bitirme ve Ermenistan ile iyi komşuluk yapmanın detaylarını anlattı. Özal, Türkeş'e Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan ile ‘Özel temsilci' sıfatı ile görüşmesini istedi, ‘Hazırlanan mektubun müzakere edilmesini ve hazırlanacak ortak bir mutabakat metnini benim adıma onaylamanızı rica ediyorum' dedi. Türkeş memnuniyetle kabul etti.

Alparslan Türkeş ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Paris'te bir araya geldi. (Gerekli otel, yol vs. işini bizzat ben takip ettim.) Görüşme olumlu geçti. Türkeş dönüşte varılan mutabakat metnini getirdi. Ermenistan ile varılan mutabakat ilk etapta öz ve kısaydı. Kapılar karşılıklı açılacak, 100 bin ton buğday hibe edilecek, 10 yıl içinde 350 milyon dolar kredi kullandırılacak, 100 bin Ermeni'ye peyderpey çalışma izni verilecekti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile varılan anlaşma metnini Ermeni diasporasına gönderdi ve onlar da kabul etti. Böylece ASALA kendini feshetti. Kimse kendine çeteler üzerinden milliyetçilik/ kahramanlık payını çıkarmasın. ASALA yazdığım şekilde bitti. Bu 3-5 çetenin/ mafyanın yapacağı bir iş değil. Bu konunun devamını daha sonra yazacağım.”

O dönemdeki görevi nedeniyle çok şey bilen Fevzi İşbaşaran, bakalım bundan sonra neler açıklayacak…